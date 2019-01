Pirna

Der Sachsenforst fürchtet eine rasche Ausbreitung des Borkenkäfers. Die jüngsten Schäden durch Schneebruch hätten die ohnehin angespannte Situation in den sächsischen Wäldern noch einmal verschärft, teilte die Forstbehörde am Freitag mit. Der Sachsenforst forderte die rund 85 000 Waldbesitzer im Freistaat daher auf, vom Borkenkäfer befallene Bäume so schnell wie möglich aus dem Wald zu entfernen. Nur so könne eine weitere Ausbreitung des Schädlings, vor allem in den Fichtenbeständen, verhindert werden.

Infos zu den nötigen Maßnahmen sowie Hilfsangebote werden derzeit in einem Extrablatt der „Waldpost“ an Sachsens Waldbesitzer verschickt. „Selbst bei einem durchschnittlichen Witterungsverlauf erwarten wir in diesem Jahr erhebliche zusätzliche Waldschäden“, so der kommissarische Sachsenforst-Geschäftsführer Utz Hempfling.

Heftige Stürme sowie die extreme Dürre im vergangenen Jahr hatten die Wälder bereits geschwächt und damit beste Bedingungen für die Vermehrungen von Schädlingen wie dem Borkenkäfer geboten. Sollten Frühjahr und Sommer erneut trocken und heiß werden, drohten das Sterben ganzer Waldbestände, erklärte Hempfling. „Und damit der Verlust elementarer Waldfunktionen.“

dpa