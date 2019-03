Sieben Monate vor der Landtagswahl in Thüringen holt die rot-rot-grüne Koalition zwar auf, erreicht aber keine Mehrheit. Nach einer MDR-Umfrage kommen die drei Regierungsparteien auf 43 Prozent der Wählerstimmen. CDU und AfD verlieren – wie auch in Sachsen – in Thüringen an Zustimmung.