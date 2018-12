Dresden

Sachsen will resoluter gegen „ Problemwölfe“ vorgehen. Künftig dürfen sie schon geschossen werden können, sobald sie bei größeren Schaf- und Ziegenherden Schutzzäune wiederholt überwinden oder sich Menschen bis auf weniger als 30 Meter nähern. Das sieht ein am Dienstag vom Kabinett zur Anhörung freigegebener Entwurf zum Wolfsmanagement vor, den Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU) in Dresden vorstellte. Demnach kann ein erwachsener Wolf vertrieben werden, wenn er sich im Umfeld von Siedlungen aufhält und Menschen nähert. „Klare Regeln schaffen höhere Rechtssicherheit, falls auffällige Wölfe entnommen werden sollen“, erklärte Ministeriumssprecher Frank Meyer.

Um Wolfsrudel besser erforschen zu können, sollen einzelne Tiere ein Senderhalsband tragen. Künftig soll das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gerissene Nutztiere begutachten, Tierhalter beraten und Schutzmaßnahmen fördern. Für Abschuss und Vertreibung von Wölfen bleiben die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig.

Die Grünen sprachen von einer „Wolfsabschusskampagne der CDU“, Fraktionschef Wolfram Günther sagte: „Diese Wolfsverordnung schießt weit übers Ziel hinaus.“ Ministerpräsident Kretschmer und seinem Umweltminister gehe es „um eine unverantwortliche, populistische Kampagne!“, so Günther.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland warf der Regierung vor, den Wolf ausrotten zu wollen. Der Landesvorsitzende Felix Ekardt forderte Respekt gegenüber den geschützten Tieren. „Das erreichen wir nicht, indem wir aus diffusen Gründen ganze Rudel ausrotten.“

In Sachsen gibt es 20 Wolfsrudel, mehr als in jedem anderen Bundesland.

Von Winfried Mahr