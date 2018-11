Dresden

Sachsen plant den Bau eines Hochsicherheitsgebäudes für besonders große Strafprozesse. Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 vorgesehen, erklärte das Justizministerium am Freitag auf Anfrage. Hintergrund ist, dass große Prozesse gegen Terroristen oder kriminelle Vereinigungen aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen eine Herausforderung für sächsische Gerichte sind. „Mit der geplanten Baumaßnahme soll in den nächsten Jahren ein Prozessgebäude mit Hochsicherheitsverhandlungssaal und entsprechender Infrastruktur in direkter Nachbarschaft zu Justizvollzug und zur Polizei entstehen“, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU).

dpa