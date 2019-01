Leipzig

Sachsens Landesregierung hat den Kommunen im Freistaat weitere Finanzhilfen für den Straßenbau zugesichert. Wie Finanzminister Matthias Haß ( CDU) mitteilte, werde der bisher im Haushaltsplan veranschlagte Etat für 2019 mit Mitteln aus dem vergangenen Jahr um 85 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt steige die Unterstützung für die sächsischen Landkreise und Städte damit auf 225 Millionen Euro in den kommenden zwölf Monaten. Gegenüber der Situation in 2018 sei das ein Plus von 20 Prozent, hieß es.

„Wir haben in einem stark verkürzten Verfahren entschieden, den Kommunen schnellstmöglich die Investitionsmittel für Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus zur Verfügung zu stellen“, sagte Haß am Donnerstag. So könnten nun bereits begonnene Straßenbaumaßnahmen zügig fortgesetzt und fertiggestellt werden. Die Landesregierung wolle damit zeigen, dass die Unterstützung der Kommunen einen hohen Stellenwert in der sächsischen Haushaltspolitik habe, so der Unionspolitiker weiter.

Verplant, aber nicht abgerufen

Finanziert wird das Mehr im Fördertopf mit Geld, das theoretisch bereits im Doppelhaushalt 2017/2018 zur Verfügung stand. Wie es auf Nachfrage aus dem Wirtschaftsministerium von Martin Dulig ( SPD) hieß, hätten die Kommunen die Mittel zwar vielfach bereits fest verplant und beantragt, konnten diese letztlich aber aus verschiedenen Gründen nicht rechtzeitig abrufen. Dies werde nun mit der Aufstockung zweckgebunden nachgeholt.

Im Dezember hatte Dulig in einer Rede im Dresdner Landtag angekündigt, weiter verstärkt in den Ausbau und Erhalt der sächsischen Straßennetzes investieren zu wollen. „Wie bringen wir die Menschen in Sachsen voran und zusammen? Infrastruktur ist Voraussetzung dafür, und kein Selbstzweck“, sagte der Sozialdemoktrat. Neben den 225 Millionen Euro für den kommunalen Straßenbau in diesem Jahr sieht der Haushaltsplan noch einmal 149 Millionen Euro für 2020 vor, die ebenfalls beantragt werden können.

Investitionen auch in ÖPNV und Radverkehr

Zudem sollen in den kommenden beiden Jahren auch 276 Millionen Euro in die sächsischen Staatsstraßen und 47 Millionen Euro in die Bundesstraßen im Freistaates investiert werden. Insgesamt sieht der aktuelle Doppelhaushalt für den Straßen- und Brückenbau mehr als 700 Millionen Euro vor. Durch den Freistaat führen mehr als 7000 Kilometer Landes- und Bundesstraßen, 567 Kilometer Autobahnen und mehr als 5700 Kilometer Kreisstraßen.

Der Ausbau des Radverkehrs in Sachsen soll nach den Plänen aus des Wirtschaftsministers bis Ende 2020 mit insgesamt etwa 16 Millionen Euro unterstützt werden, für den Öffentlichen Personen- und Schienennahverkehr stehen im Doppelhaushalt mehr als 1,4 Milliarden Euro zur Verfügung.

Von Matthias Puppe