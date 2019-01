Sachsen fördert 270 Fachkräfte-Projekte

Dresden

Um mehr Fachkräfte in die Regionen zu locken, hat Sachsen in den vergangenen zwei Jahren rund 270 Projekte gefördert. Allein 2018 seien mehr als 90 Fachkräfte-Projekte mit einem Volumen von knapp 5 Millionen Euro verwirklich worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Für die nächsten zwei Jahre sind rund 4,5 Millionen Euro für entsprechende Initiativen eingeplant. 13 regionale „Fachkräfte-Allianzen“ kümmern sich vor Ort um die Gewinnung von Nachwuchs und Arbeitskräften. So hat etwa die Elektrotechniker-Innung in Bautzen das Projekt „Ausbildung mit Spannung“ initiiert und gezielt mit Kinospots, auf Facebook und auf Messen für den Beruf geworben. In Mittelsachsen werden kleine und mittelständische Unternehmen beim Finden und Binden von Fachkräften unterstützt.

dpa