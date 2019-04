Dresden

Mit deutlicher Mehrheit hat der sächsische Landtag das umstrittene neue Polizeigesetz beschlossen. 74 Abgeordnete stimmten am Mittwochabend nach hitziger Debatte für und 34 gegen den Entwurf der schwarz-roten Koalition – bei neun Enthaltungen.

Die Novelle, die der Polizei deutlich mehr Befugnisse im Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität einräumt, soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten. Während Kritiker massive Einschnitte in die Bürgerrechte fürchten, sehen CDU und SPD eine Verbesserung der Sicherheit.

Linke-Fraktion protestiert mit Plakaten

Die geplante Änderung des Polizeigesetzes hat zuvor eine hitzige und stundenlange Debatte im Landtag ausgelöst. Abgeordnete der Linke-Fraktion protestierten mit Schildern gegen eine Ausweitung der Befugnisse der Polizei. „Freistaat statt Polizeistaat“, war darauf zu lesen. Der Landtagspräsident musste sich mit Ordnungsrufen Gehör verschaffen.

Im Landtag protestierten Abgeordnete der Linke gegen die Einführung des neuen sächsischen Polizeigesetzes. Quelle: Andreas Debski

Ein neues Polizeigesetz für Sachsen sei längst überfällig, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU). Die Welt habe sich rasant verändert. „Neue Zeiten brauchen neue Antworten.“ Die Polizei müsse mehr dürfen, als Kriminelle können, betonte der Minister. Es ist die erste umfassende Neuerung des Polizeigesetzes im Freistaat seit 20 Jahren.

Unter anderem sieht die Gesetzesnovelle die Einführung von Bodycams sowie die automatisierte Erfassung von Autokennzeichen mit stationären Geräten nahe der Grenze vor. CDU und SPD hatten monatelang um eine Einigung gerungen.

Wöller: Rechtsschutz der Betroffenen gesichert

Nun habe man einen tragbaren Kompromiss gefunden, so Wöller. Er verteidigte das Gesetz: „Wer meint, wir würden polizeilicher Willkür Tür und Tor öffnen, der hat entweder den Gesetzestext nicht gelesen oder er missversteht ihn absichtlich.“ Es gehe um die Abwehr von Gefahren, der Rechtsschutz der Betroffenen sei gesichert, betonte Wöller.

Am Montag hatten in der Landeshauptstadt rund 5000 Menschen gegen eine Verschärfung des Polizeirechts demonstriert. Auch Juristen haben mit Blick auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts Bedenken, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu weit beschränkt wird. Sachsens oberster Datenschützer Andreas Schurig äußerte im Vorfeld Zweifel, ob das Gesetz voll und ganz der Verfassung entspricht. In einem Schreiben an die Vorsitzenden des Innen- sowie des Verfassungs- und Rechtsausschusses erklärte Schurig in der vergangenen Woche noch einmal, dass die im Gesetz vorgesehene Videoüberwachung des Verkehrs nicht den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts entspreche.

Konkret geht es ihm insbesondere um Videoaufzeichnungen und Kennzeichenüberwachungen, die in einem 30-Kilometer-Korridor an der Grenze sowie auf Kriminalitätslinien möglich gemacht werden sollen. Dafür ist eine Datenspeicherung von 96 Stunden vorgesehen.

Verfassungsklage angekündigt

Schurig sieht „ein hohes verfassungsrechtliches Risiko“. Der Datenschutzbeauftragte kritisierte, dass der entsprechende Paragraf „massiv und in schwerwiegender Weise in Grundrechte einer großen Zahl unbescholtener Personen“ eingreife, da auch „KFZ-Insassen, Fahrer und Mitfahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger“ betroffen seien.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hatte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Jahresanfang noch entsprechende Prüfungen und Nachbesserungen angekündigt – diese gehen Schurig, der schon vor einem Jahr einige Passagen kritisiert hatte, aber nicht weit genug. Linke und Grüne haben auch deshalb schon eine gemeinsame Klage vor dem sächsischen Verfassungsgerichtshof angekündigt, sollte das Gesetz beschlossen werden.

