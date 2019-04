Innenminister Seehofer will vor der Landtagswahl in Sachsen zusätzliche Bundespolizisten in den Freistaat schicken. Diese sollen die „sichtbare Präsenz“ erhöhen, berichtet der Spiegel. Zudem gebe es Pläne, eine Polizeischule in Görlitz, der Heimat von Sachsens Regierungschef Kretschmer, einzurichten.