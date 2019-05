Erfurt

Mit einer Sitzblockade haben etwa drei Dutzend Menschen die Demonstrationsstrecke der AfD in Erfurt am Mittwoch blockiert. Die Polizei forderte die Teilnehmer mehrfach auf, die Strecke zwischen dem Thüringer Landtag und der Thüringenhalle zu räumen. Als diese dem Aufruf nicht folgten, lösten Beamte die Sperrung auf, indem sie die Menschen wegtrugen.

Einsatz von Reizgas

Zuvor waren Polizisten bereits am Gera-Flutgraben eingeschritten, als mehrere Gegendemonstranten versuchten, in Richtung der AfD-Strecke zu laufen. Dabei setzten die Beamten Reizgas ein.

Zum Tag der Arbeit demonstrierten etliche Hundert Menschen in der Landeshauptstadt. Am Landtag war ein „Fest der Vielen“ mit Auftritten von Musikern wie Clueso, Joris und Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“) geplant. Organisiert wird das Fest von einem Bündnis „Zusammenstehen“, das damit Front gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft machen will.

Proteste in Chemnitz

Hunderte Menschen haben am 1. Mai in Chemnitz gegen Rassismus demonstriert. Sie folgten damit einem Aufruf des parteiübergreifenden Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“. Vom Karl-Marx-Kopf aus zogen die Teilnehmer am Mittwochvormittag durch die Innenstadt zum Neumarkt. Dort startete parallel die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Tag der Arbeit. Nach Schätzung des DGB verfolgten etwa 2400 Menschen dort die Reden. An dem Protestzug hatten sich nach offiziellen Angaben rund 1100 Menschen beteiligt.

Weniger Resonanz bei der AfD

Die AfD hatte eine Versammlung mit etwa 500 Teilnehmern angemeldet, es kamen jedoch deutlich weniger. Als Rednerin bei der Veranstaltung auf dem Markt trat unter anderen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch auf. Die Polizei zeigte in den Bereichen deutliche Präsenz, um die Kundgebungen voneinander abzugrenzen.

Landesweit war sie mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Versammlungen abzusichern. Mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei sind im Einsatz, dazu ist Verstärkung aus Sachsen-Anhalt und Bayern angefordert worden.

Der Dritte Weg in Plauen

Im vogtländischen Plauen hielten zahlreiche Polizisten Hunderte Gegendemonstranten und einen Aufmarsch der rechtsextremen Partei Der Dritte Weg auf Abstand. Nach ersten Schätzungen der Polizei beteiligten sich etwa 300 Menschen an der Versammlung der Rechten.

Blockade in Dresden

In Dresden wollte die NPD zusammen mit ihrer Jugendorganisation 300 bis 400 Menschen auf die Straße bringen. Es kamen jedoch deutlich weniger. Die Teilnehmer kamen lediglich etwa 100 Meter weit - dann stießen sie auf eine Blockade von Gegendemonstranten. Zu dem Protest hatten unter anderen die Bündnisse „Leipzig nimmt Platz“ sowie „Dresden nazifrei“. Polizisten grenzte die Lager voneinander ab.

Von LVZ