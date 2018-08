Die Menschen in Sachsen scheinen sich gut auf die anhaltende Hitze eingestellt zu haben. In den großen Notaufnahmen in Dresden, Leipzig und Chemnitz gab es zwar einen leichten Anstieg von Patienten mit Kreislaufproblemen, dramatisch waren die Fälle aber nicht, wie eine Umfrage der Deutsche Presse-Agentur ergab. Eine größere Zahl von Notfallpatienten mit extremen Sonnenbränden wurde demnach nicht registriert.