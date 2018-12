Dresden

Sachsens neuer Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar sieht die sächsische Polizei für mögliche Terrorgefahren gewappnet. „Da brauchen wir den Bundesvergleich nicht zu scheuen, wir sind super ausgerüstet“, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Jede Polizeidirektion habe ein gepanzertes Fahrzeug, auch den Spezialeinheiten und der Bereitschaftspolizei stünden gepanzerte Wagen zur Verfügung. „Wir haben zudem neue Handfeuerwaffen und Mitteldistanzwaffen beschafft.“

Zum 1. Januar 2019 wechselt der bisherige Leiter der Dresdner Polizeidirektion ins Innenministerium an die Spitze der sächsischen Polizisten. Am 2. Januar ist sein erster Arbeitstag. „Das Schaffen von guten Bedingungen für die sächsische Polizei, das ist in Zukunft mein Kerngeschäft.“

