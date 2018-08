Pirna

Die Stadtverwaltung Pirna optimiert den Barzahlungsverkehr für die Einwohnerinnen und Einwohner der Großen Kreisstadt. Ab 31. August steht im Foyer des Pirnaer Rathauses ein neuer Kassenautomat zur Verfügung. Durch den Automaten lassen sich die Zahlungsmodalitäten leichter und vor allem schneller abwickeln. So können aktuell Gebühren für Ausweisdokumente, Anwohnerparkkarten, Zeugnisse oder Urkunden ab sofort mit Hilfe einer sogenannten „Kassenkarte“ bequem in bar oder per EC-Karte beglichen werden, die von den Verwaltungsmitarbeitern während des Kundengespräches ausgestellt wird.

Am Donnerstag, den 30. August wird der Kassenautomat angeliefert und im Foyer des Rathauses installiert. Aus diesem Grund bleiben die Bereiche Pass- und Meldewesen, Standesamt, Gewerbeamt und Verkehrsangelegenheiten sowie auch die Stadtkasse und Vollstreckungsbehörde des Bereiches Finanzbuchhaltung an dem Tag geschlossen.

Von DNN