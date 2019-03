Am 1. September 2019 entscheidet sich, wer Sachsen die nächsten fünf Jahre regieren wird – wohl noch nie war eine Landtagswahl in der jüngeren Geschichte des Freistaates so spannend. Entsprechend kämpferisch reagieren die Parteien auf die aktuelle LVZ-Umfrage: Viele sprechen von einer Richtungswahl und kündigen eine harte Auseinandersetzung an.