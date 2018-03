Ministerpräsident Kretschmer verleiht das Fahnenband des Freistaates

Dresden. Das Landeskommando Sachsen der Bundeswehr kann sich fortan mit dem Fahnenband des Freistaates schmücken. Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) will die Ehrung am kommenden Dienstag im Dresdner Residenzschloss vornehmen, teilte die Bundeswehr am Donnerstag mit.

Damit werde zugleich das Engagement der Bundeswehrangehörigen für die Bevölkerung gewürdigt, beispielsweise während der Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 und 2013, zitierte die Bundeswehr den Ministerpräsidenten. Für Kretschmer ist es der erste offizielle Termin bei der Truppe in Sachsen.

dpa