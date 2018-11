Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will künftig öfter mit Bürgern ins Gespräch kommen. Dafür startet am kommenden Freitag eine neue Dialogreihe „Miteinander reden! - Bürgerwerkstatt“, wie die Regierung nun mitteilte.

Geplant sind die „Werkstattgespräche“ in Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie in allen zehn Landkreisen. Eingeladen werden Menschen, die sich ihrer Region für die Gesellschaft engagieren – etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Wohlfahrt oder im Sportverein. Sie treffen bei den Gesprächen auf Entscheider aus der Verwaltung und können Dinge ansprechen, die sie bewegen.

Ziel sei es, in den Regionen Dialog und Beteiligung zu fördern und weiter voranzubringen, hieß es. Das neue Format geht den Angaben zufolge auf Initiative von Kretschmer zurück, der bereits in den „Sachsengesprächen“ den Dialog mit Bürgern sucht. Die Auftaktveranstaltung für das neue Format findet in der Dreikönigskirche Dresden statt.

