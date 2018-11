Chemnitz

Knapp ein Vierteljahr, nachdem ein 35 Jahre alter Deutschkubaner bei einer Messerstecherei in Chemnitz ums Leben kam und zwei weitere Männer verletzt wurden, besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag die westsächsische Metropole. Dabei steht in der Industriestadt zunächst eine Stippvisite beim einheimischen Basketball-Zweitligisten Niners auf dem Programm. Danach will sich Merkel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Kommunalpolitikern und Vertretern der Stadt treffen. Ab Nachmittag stellt sich die Bundeskanzlerin dann bei einem Forum der „Freien Presse“ kritischen Fragen von Lesern.

Im Anschluss an die Messerstecherei vom August und nach zahlreichen Demonstrationen der rechtsgerichteten Vereinigung „Pro Chemnitz“ sowie nach Gegendemonstrationen und einem großen Rockkonzert hatten zahlreiche Bundes- und Landespolitiker in Chemnitz Station gemacht. Unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dass die Kanzlerin erst jetzt nach Chemnitz kommt, wurde stets mit Terminschwierigkeiten begründet.

Der tödlichen Messerstecherei im August werden drei Männer beschuldigt. Ein offenbar aus Syrien stammender Mann war vor wenigen Tagen mit seiner Haftbeschwerde gescheitert. Dagegen war ein zweiter Tatverdächtiger – vermutlich ein Iraker – zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Gegen ihn bestehe kein dringender Verdacht, die Ermittlungen liefen jedoch weiter, hieß es. Ein vermutlich ebenfalls aus dem Irak stammender dritter Tatverdächtiger ist weiter auf der Flucht.

Von Roland Herold