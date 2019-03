Dresden

In Sachsen werden immer mehr Menschen wegen Unfallflucht verurteilt. Laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz stieg die Zahl derer, die wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor Gericht belangt werden, von 2013 bis 2017 von gut 2400 auf mehr als 2500 an.

Der Leipziger Rechtsanwalt Thomas Kuhne vom ADAC Sachsen spricht von einem „großen Problem“. Er warnt: Viele Unfallflüchtigen wüssten nicht, welche Konsequenzen ihnen drohten, selbst wenn der verursachte Schaden gar nicht so groß war.

Hohe Geldstrafen drohen

„Einen Zettel hinter den Scheibenwischer - das ist nicht genug“, betont Kuhne. Bei einem Schaden von mehr als 1300 Euro drohten eine Geldstrafe in Höhe von etwa zwei Monatseinkommen, drei Punkten in der Flensburger Verkehrssünder-Datei sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. „Die Fahrerlaubnis ist dann richtig weg, muss regelrecht neu erteilt werden. Das ist erst nach sechs oder gar zwölf Monaten möglich.“

Bei Schäden unter 1300 Euro werde die Fahrerlaubnis nicht entzogen, aber mit einer Geldstrafe, einem dreimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten müsse der Verurteilte rechnen, sagt Kuhne. Die Punkte werden nach fünf Jahren gelöscht.

Folgen bei der Versicherung

Wird das Verfahren jedoch wegen geringen Verschuldens möglicherweise gegen eine Geldauflage eingestellt, ist auch das nicht ohne Tücken. „Damit räumt der Betreffende ein geringe Schuld ein“, warnt Kuhne. „Dann fordern möglicherweise die Haftpflichtversicherer die an den Unfallgegner schon gezahlten Leistungen zurück.“ Bei Blechschäden könnten das rasch bis zu 2500 Euro sein.

Deshalb empfiehlt der Rechtsanwalt: „Auch wenn der Schaden gering scheint - Polizeinotruf 110 anrufen und fragen, was zu tun ist. Dann wird in der Regel zunächst nur ein vergleichsweise geringes Verwarngeld von 35 Euro fällig.“

Alkohol am Steuer und Fahrerflucht hängen oft zusammen

Bei einer Unfallflucht ist nach Einschätzung des Chemnitzer Verkehrspsychologen Bernd Wiesner in etwa drei Viertel der Fälle Alkohol im Spiel. „Manche fahren sogar nach Hause, warten bis Alkohol nicht mehr nachgewiesen werden kann und stellen sich dann. Ich hatte solche Fälle.“

Es komme aber auch vor, dass die Betreffenden die Nerven verlieren und instinktiv die Flucht antreten. „Unfälle sind selten, die Menschen sind darauf nicht vorbereitet, geraten in Stress und reagieren irrational. Manche sagen hinterher, dass sie sich ihr Handeln selbst nicht erklären könnten.“

Zudem glaubt Wiesner, dass die Polizei zu wenig kontrolliert. „Viele glauben, es werde schon gut gehen.“ Zahlen der Staatsanwaltschaft Chemnitz deuten darauf hin, dass sie damit möglicherweise Recht haben. Den Angaben zufolge lagen vergangenes Jahr 4848 Anzeigen wegen Unfallflucht vor, jedoch nur 390 Fälle wurden aufgeklärt.

Von Ralf Hübner, dpa