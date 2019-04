Leipzig

Das Glück war ihm mehr als hold: Ein Lottospieler aus dem Landkreis Mittelsachsen ist mit der Ziehung am 24. April zum Multimillionär geworden. Wie Sachsenlotto am Donnerstag mitteilte, sei er bundesweit der einzige mit den sechs richtigen Gewinnzahlen 1-9-11-44-47-49 plus der Superzahl 1 gewesen. Sein Gewinn: exakt 10.229.464 Euro.

Der aus Mittelsachsen stammende Mann habe sich bisher noch nicht gemeldet. Da er jedoch mit einer Kundenkarte spielte, werde ihm der Gewinn direkt auf das Konto überwiesen. Der Glückspilz hatte einen Lotto-Schein mit zwölf Tipps, den beiden Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 und einer Laufzeit von fünf Wochen für die Mittwochs- und die Samstagsziehung gespielt. Er ist bereits der dritte sächsische Lotto-Millionär des Jahres 2019.

Sachsenlotto-Geschäftsführer Siegfried Schenek gratulierte dem glücklichen Gewinner: „Besonders gut für ihn ist, dass er jetzt völlig entspannt sein kann."

von CN