Leipzig

Die Entscheidung des Energieunternehmens LEAG, das ostsächsische Dorf Mühlrose ( Lausitz) nun doch abbaggern zu lassen, hat sehr unterschiedliche Reaktionen in der sächsischen Politik hervorgerufen. Während Vertreter der Regierungsparteien die Ankündigung vom Donnerstagabend als wichtigen Schritt in die Zukunft lobten, gab es scharfe Kritik aus der Opposition.

Landtagsabgeordnete Jana Pinka (Linke) stellte die Rechtmäßigkeit der Pläne komplett in Frage. „Alle Zeichen stehen dagegen, dass das Sächsische Oberbergamt die Abbaggerung überhaupt genehmigen kann, denn: Die gegenwärtig gültige Abbau-Rahmenbetriebsplanung im Tagebau Nochten – ohne Mühlrose – ist bis 2026 befristet“, sagte sie am Freitag. Bergrechtliche Grundlagen, dass auch Mühlrose weichen muss, seien nicht vorhanden. Mit der Unterstützung der LEAG-Entscheidung mache sich Sachsen „komplett zur Bananenrepublik“, so Pinka. Private Bergbauunternehmen könnten die Abbaggerung von Dörfern einfach verkünden, ohne dass dafür eine Genehmigung vorliege.

Laut Gerd Lippold (Grüne) könne die LEAG-Entscheidung zwar einerseits jenen Bewohnern nun Sicherheit geben, die seit langem auf gepackten Koffern auf Umsiedlung warten. „Es wollen aber nicht alle Einwohner umsiedeln. Deshalb geht es auch darum, in Mühlrose Sicherheit für jene zu schaffen, die der über 500-jährigen Heimat ihrer Vorfahren treu bleiben oder sich in den nächsten Jahrzehnten dort ansiedeln wollen“, sagte der Landtagsabgeordnete. Seiner Ansicht nach sei der Abbau der Braunkohle in Mühlrose überhaupt nicht mehr notwendig und dürfe deshalb auch nicht erfolgen. Lippold forderte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Freitag auf, die Interessen aller Bewohner zu vertreten.

Kretschmer : Brauchen Zeit für Strukturwandel

Kretschmer hatte sich am Donnerstagabend per Videobotschaft auf Twitter gemeldet und die Entscheidung als wichtigen Schritt in die Zukunft bezeichnet. „Seit 15 Jahren warten die Menschen darauf, dass die Umsiedlung beginnen kann“, sagte der Unionspolitiker. Zudem sei der Entschluss der LEAG, in der Lausitz auch noch bis 2038 weiter Braunkohle abbauen zu wollen, wichtig für die Region, „denn wir brauchen Zeit für den Strukturwandel“.

Kretschmer forderte auch, dass der Prozess der Umsiedlung nun zügig beginnen könne „und dass sich alle demokratisch daran halten. Dies ist eine Entscheidung der Menschen vor Ort, die sich das gewünscht haben. Und ich erwarte, dass auch alle von Außen diese Entscheidung respektieren“, so der Unionspolitiker weiter.

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) soll bereits im März 2019 der Grundlagenvertrag unterschrieben werden. Im April beginne mit der Unterzeichnung der Entschädigungsverträge der Umsiedlungsprozess. „Nun haben die Einwohner und Unternehmen von Mühlrose endlich die Sicherheit, welche sie seit Jahren eingefordert haben“, sagte der Sozialdemokrat. Dulig dankte im gleichen Atemzug auch der LEAG, die sich als verlässlicher Partner für Politik und Menschen bewiesen habe.

Von Matthias Puppe