Chemnitz

Tausende Demonstranten haben sich am Samstag in Chemnitz versammelt. Ein Aufzug der AfD kam nur wenige hundert Meter weit, dann wurde die Versammlung aufgelöst, Gegendemonstranten hatten die Strecke blockiert. Danach drohte die Lage zeitweise zu eskalieren.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Beamte aus mehreren Bundesländern und der Bundespolizei waren angereist, mehrere Wasserwerfer und Räumpanzer standen bereit.

Fast 10.000 Teilnehmer bei Demos

Die AfD und das fremdenfeindliche Bündnis Pegida hatten zu einem sogenannten „Schweigemarsch“ für den in der Nacht zu Sonntag ermordeten Daniel H. aufgerufen. Zuvor fand bereits eine Kundgebung der rechtspopulistischen Wählervereinigung Pro Chemnitz statt. Zu beiden Veranstaltungen kamen laut dem Sprecher der Stadt Chemnitz rund 4500 Teilnehmer. Darunter waren nach Angaben von Beobachtern erneut viele Rechtsextreme und Hooligans. Bereits am Montag war es am Rande einer Pro-Chemnitz-Demo zu Ausschreitungen Rechtsextremer gekommen.

Ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft, von Parteien und antifaschistischen Gruppen hatte zum Gegenprotest aufgerufen. Laut dem Stadtsprecher kamen dort rund 4000 Menschen zusammen. Bereits am frühen Nachmittag versammelten sich viele der Teilnehmer bei der Kundgebung unter dem Motto „Herz statt Hetze“, wo unter anderem die Band Madsen auftrat. Auch viele Bundespolitiker waren zu der Kundgebung gekommen.

AfD-Demo wird aufgelöst

Die Teilnehmer von Pro Chemnitz schlossen sich nach ihrer Kundgebung um 16 Uhr nach einigen Diskussionen dem sogenannten „Schweigemarsch“ an, an dem auch der Thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke und Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann teilnahmen. Der Aufmarsch startete mit rund einer Stunde Verzögerung und kam nur mehrere hundert Meter weit. In der Nähe des Nischels stoppte die AfD-Demo, bei der viele Rechtsextreme mitliefen bereits.

Gegendemonstranten blockierten die geplante Route. Zu einer Räumung kam es nicht, die Polizei beendete vorher die AfD-Demo, da die Versammlungszeit bereits überschritten sei. „Eine Umgehung der Bahnhofstraße/Zschopauer Straße ist aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen nicht möglich. Der Versammlungsleiter wurde angesprochen, seine Demo zu beenden“, schrieben die Beamten auf Twitter.

Lage droht zu eskalieren

Danach schien die Lage zeitweise zu eskalieren. Rechtsextreme und Hooligans versuchten die Polizeiketten zu durchbrechen und zu den Gegendemonstranten zu kommen. Mehrere Journalisten wurden nach eigener Aussage von Teilnehmern der aufgelösten AfD-Demo attackiert. Die Polizei fuhr mehrere Wasserwerfer und Räumpanzer auf. Am frühen Abend beruhigte sich die Lage langsam wieder. Viele der Gegendemonstranten machten sich auf zum Bahnhof.

