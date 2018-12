Leipzig

Zwei Wochen eher als erwartet können sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung und seine Frau Ayleena über ihr erstes gemeinsames Kind freuen. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.24 Uhr wurde Liva Bente Jung geboren, teilte Stadtsprecher Matthias Hasberg mit. Das Kind kam in einer Hausgeburt zur Welt. Mutter und Tochter sind wohlauf. Weitere Details wurden nicht bekannt. Der Stadtvater bat um Verständnis, dass es kein gemeinsames Familienfoto gibt. Er ließ lediglich wissen, dass er „glücklich“ ist. Das Baby war erst 14 Tage später erwartet worden.

Das Ehepaar Jung ist seit zwei Jahren verheiratet. Burkhard Jung (60) hat aus erster Ehe vier erwachsene Kinder und auch schon drei Enkel. Ayleena Jung (38) hat aus erster Ehe eine zehnjährige Tochter.

Die Idee, dass das Töchterchen Liva heißen soll, hatte Ayleena Jung. Der Name stammt aus dem Skandinavischen und ist eine abgewandelte Form von Livia. Ein prominenter Ex-Leipziger hat übrigens eine Tochter mit gleichem Namen – der ehemalige RB-Trainer Alexander Zorniger. Seine Lebensgefährtin Kristina Ahnert bekamen im November 2017 ihr erstes Kind. Beide leben zusammen in Dänemark, wo Zorniger seit 2016 den Erstligisten Brøndby IF trainiert.

Von Kerstin Decker