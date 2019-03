Zehntausende Eltern in Sachsen warten derzeit gespannt auf den 23. Mai. An diesem Tag wird bekannt geben, an welcher Schule die jetzigen Viertklässler künftig weiter lernen können. Mit den Halbjahreszensuren wurden zuletzt Bildungsempfehlungen ausgegeben – die den Weg in Richtung Gymnasium oder Oberschule vorgeben.