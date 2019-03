Dresden

In der Großen Koalition steigt nach Wochen relativer Harmonie wieder die Fieberkurve. Anlass ist die von Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) und ihrer Partei angestrebte Landarztquote, die jedoch vom Koalitionspartner SPD nicht mitgetragen wird. Eine eigentlich für gestern geplante Einigung im Kabinett kam deshalb nicht zustande.

Klepschs Plan sah vor, die Zugangshürde Numerus Clausus zu senken und eine Landarztquote von 7,6 Prozent der derzeit vorhandenen 560 Medizinstudienplätze einzuführen. Damit würden 40 Studenten bevorzugt. Im Gegenzug müssten diese sich jedoch bereit erklären, zehn Jahre in eine Niederlassung aufs Land zu gehen, um den dort herrschenden Mangel zu bekämpfen. Umsetzen sollte die Maßnahme die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen (KVS).

Dazu kommt es nun aber erst einmal nicht. SPD-Fraktion und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange zeigten dem Koalitionspartner gestern die kalte Schulter. „Der Vorschlag von Gesundheitsministerin Klepsch zur Landarztquote für Studienanfänger ist inhaltlich unausgegoren“, kritisierte beispielsweise Hochschulexperte Holger Mann. „Diese Maßnahme allein wird, auch in über zehn Jahren, das Problem nicht lösen.“ Zudem komme der Vorschlag für eine „ordentliche inhaltliche parlamentarische Beratung“ in dieser Legislatur zu spät.

Die gesundheitspolitische Sprecherin Simone Lange sagte, man wolle, „dass der Freistaat Ärzte dabei unterstützt, sich in Polikliniken zusammenzuschließen“. Denn in Polikliniken werde die Bürokratie verringert, da mehrere Ärzte eine gemeinsame Verwaltung nutzen. All das ist allerdings nur ein Teil der Wahrheit. Aus SPD-Fraktionskreisen hieß es gestern auch verdrossen: „Mit uns hat vor Klepschs Vorstoß keiner geredet.“

„Der Koalitionspartner schert mal wieder aus“, war das prompte Echo in CDU-Kreisen. Generalsekretär Alexander Dierks forderte die SPD sogar auf, zur Vernunft zu kommen. „Jetzt ist nicht die Zeit für politische Spielereien.“ Durch ihre Blockadehaltung seien die Sozialdemokraten dabei, „im Bereich der medizinischen Versorgung wissentlich ein Problem zu verschärfen, das sie dann in ein paar Jahren wieder wortreich beklagen und mit großem Eifer sowie dem Einsatz von viel Geld zu beheben versuchen“.

Sozialministerin Klepsch hätte sich vom Koalitionspartner indes „ein mutigeres Vorangehen“ gewünscht. „Das war leider mit der SPD nicht möglich.“ Man könne es sich jedoch nicht leisten, noch mehr Zeit zu verlieren, mahnte die Ministerin.

Die Linke fand für die Debatte vor allem Spott. Die gesundheitspolitische Sprecherin Susanne Schaper sagte: „Wenn man die Forderungen der SPD im Wahljahr liest, könnte man meinen, sie hätte sich in den letzten fünf Jahren gar nicht in Regierungsverantwortung befunden.“ Als der CDU/SPD-Antrag zum 20-Punkte-Programm in der Landtagssitzung Ende 2017 beschlossen wurde, habe auch die SPD dem Antrag ohne Einschränkungen zugestimmt. Sich im Wahljahr hinzustellen und zu sagen, das 20-Punkte-Programm sei unehrlich, sei genau das: unehrlich, so Schaper. Für die AfD kommentierte deren sozialpolitischer Sprecher André Wendt: „Die Staatsregierung hat vier Jahre ihrer Regierungszeit bei diesem wichtigen Thema vertrödelt und streitet sich noch immer um die Umsetzung.“ Der Ärztemangel auf dem Land habe unterdessen weiter dramatisch zugenommen.

Auch in Medizinerkreisen gab es gestern Kritik an der Verzögerung. Klaus Heckemann, Vorstandsvorsitzender der KVS, mahnte, aufgrund der offene Hausarztstellen und der Altersstruktur der Hausärzte brauche Sachsen dringend ärztlichen Nachwuchs. Das Modell einer Landarztquote bereits bei Studienplatzvergabe, würde man gern unterstützen, so Heckemann. Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer (SLÄK), Erik Bodendieck, ergänzte, Sachsen brauche mehr Studienplätze und für die Hochschulen ein Auswahlverfahren neben dem Numerus Clausus, um mehr Ärzte zu bekommen.

Auch die Techniker Krankenkasse Sachsen unterstützt Klepsch: „Wenn wir Ärzte auf dem Land brauchen – was unbestritten der Fall ist – dürfen wir nicht mit Steuergeld Ärzte für überversorgte Regionen ausbilden“, sagte Leiterin Simone Hartmann.

Wissenschaftsministerin Stange war gestern bemüht, die Debatte wieder zu versachlichen. Sie verwies darauf, dass eine Landarztquote hohen verfassungsrechtlichen Hürden bei der Auswahl der Studierenden unterliege. „Sie ist immer das letzte Mittel nach Ausschöpfung aller anderen Möglichkeiten, um die Versorgung mit Medizinern in unterversorgten Gebieten zu sichern.“ Aktuell durchlaufe ein neuer Staatsvertrag zur Hochschulzulassung das Mitzeichnungsverfahren der Bundesländer. Aufgrund des Vertrages und der dazugehörigen landesrechtlichen Regelungen werde es Anfang kommenden Jahres möglich, „auch rechtssicher, die Landarztquote einzuführen“, versprach Stange.

Derzeit sind 24 von 47 Regionen des Freistaates vom Mangel an Hausärzten betroffen. Vor allem im Südwesten gibt es eine deutliche Unterversorgung. Grund ist das hohe Durchschnittsalters von 54,1 Jahren der rund 2600 Hausärzte. 28 Prozent sind sogar älter als 60. Rund um Leipzig ist vor allem Torgau unterversorgt. Hier sind nur knapp 83 Prozent der benötigten Allgemeinarztpraxen besetzt. Insgesamt sind in Sachsen 255 Stellen offen.

Bis auf Thüringen und Hessen denken laut Hartmannbund auch noch andere Bundesländer derzeit über eine solche Quote nach oder haben sie schon eingeführt. Sachsen-Anhalt beispielsweise hat sie im Januar auf den Weg gebracht.

