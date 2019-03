Dresden

In der Großen Koalition gibt es neuen Streit. Anlass diesmal ist die Landarztquote, die Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU) und auch ihre Partei wollen und die von der SPD abgelehnt wird. Eine eigentlich für Dienstag geplante Einigung im Kabinett kam deshalb nicht zustande, wie die LVZ erfuhr. Klepschs Plan sah vor, die Zugangshürde Numerus Clausus zu senken und eine Landarztquote von 7,6 Prozent der derzeit vorhandenen 560 Medizinstudienplätze einzuführen. Damit würden 40 Studenten, die auch nach ihrer sozialen Kompetenz (beispielsweise ehemalige Krankenpfleger) ausgewählt werden sollen, bevorzugt. Im Gegenzug müssten sie sich bereit erklären, zehn Jahre in eine Niederlassung aufs Land zu gehen.

Widerstand kommt jedoch aus der SPD. Fraktion und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange halten wenig von den Plänen. Die SPD argumentiert, dass sich ein Effekt erst in zehn Jahren einstellen würde und plädiert dafür, junge Absolventen zu älteren Hausärzten in die Praxis zu senden, um dort reibungslose Übergänge zu ermöglichen. „Der Koalitionspartner schert mal wieder aus“, hieß es dazu gestern aus CDU-Kreisen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Oliver Wehner, forderte den Koalitionspartner auf, seine „Blockadehaltung gegen ärztliche Versorgung auf dem Land zu beenden“. Neben der kurz-und mittelfristigen Verbesserung der Versorgung sei die Landarztquote auch eine geeignete Maßnahme um langfristig ländliche Räume zu versorgen. Der Staat müsse in der Lage sein, seine Steuerungsfunktion wahrzunehmen, wenn sich langfristig Verwerfungen in der Versorgung aufzeigen, so Wehner.

27 von 47 Regionen des Freistaates sind offenbar von dem Mangel an Hausärzten betroffen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) gibt es vor allem im Südwesten Sachsens derzeit eine deutliche Unterversorgung. Grund ist das hohe Durchschnittsalters von 54,1 Jahren der rund 2600 Hausärzte. 28 Prozent sind sogar älter als 60. Dazu komme, dass junge Ärztinnen und Ärzte mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das führe zu mehr Teilzeitstellen. Rund um Leipzig ist vor allem Torgau unterversorgt. Hier sind lediglich knapp 83 Prozent der laut KBV benötigten Allgemeinarztpraxen besetzt. Insgesamt sind in Sachsen mehr als 250 Stellen offen.

Außer Thüringen und Hessen denken laut Hartmannbund alle Bundesländer derzeit über eine solche Quote nach oder haben sie schon eingeführt. Sachsen-Anhalt beispielsweise hat sie im Januar auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist, dass fünf Prozent der 400 Studienplätze an den Universitäten in Magdeburg und Halle künftig für angehende Landärzte reserviert sind. Das entspricht jährlich 20 Plätzen.

