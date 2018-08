Pirna

Jeden letzten Freitag im Monat, auch am 31. August, findet die neue Themenführung „Kunst. Stadt. Geschichte“ in Pirna statt. Ab 16 Uhr erfahren Teilnehmer beispielsweise einiges über den Faun auf der Jacobäerstraße oder den Pelikanbrunnen auf dem Sonnenstein. An insgesamt acht Stationen vom Marktschiff über den Klosterhof entlang der Pirn‘schen Promenade bis auf den Sonnenstein werden in neunzig Minuten Künstler und ihre Werke vorgestellt, interpretiert und eine Einordnung in das Umfeld vorgenommen.

Tickets sind zum Preis von sechs Euro, ermäßigt drei Euro, direkt im TouristService Pirna (03501-556 446, touristservice@pirna.de) erhältlich. Dort ist auch der Treffpunkt zum Rundgang.

Von DNN