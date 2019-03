Dresden/Singapur

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) startet seine erste große Fernreise als Landesvater: Am Mittwoch fliegt er mit großer Delegation nach Singapur. Für den 43-Jährigen, der seit gut 15 Monaten als Premier im Amt ist, ist es die erste große Reise ins nichteuropäische Ausland. Bisher hatte er sich vor allem auf Besuche in Europa beschränkt.

In dem tropischen Stadtstaat an der Südspitze Malaysias will sich Kretschmer mit Politikern und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft treffen – und für den weiteren Ausbau der Beziehung zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen dort werben. „Globale Kooperationen sind wichtig für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Sachsen“, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber.

Und Singapur komme dabei schon jetzt eine wichtige Rolle zu – nicht zuletzt wegen der Elbe Flugszeugwerke (EFW) in Dresden. 2013 war der Staatskonzern Singapore Technologies (ST) Aerospace bei dem sächsischen Flugzeug-Umrüster eingestiegen und hatte 2015 sogar die Mehrheit an der bisherigen Airbus-Tochter übernommen. Damit gehöre ST Aerospace zu den größten ausländischen Investoren in Sachsen, so Schreiber.

Besuche bei Infineon und bei EFW-Mutter

Zu der 30-köpfigen Delegation, die Kretschmer begleitet, gehören denn auch wichtige Vertreter aus der Wirtschaft, allen voran EFW-Chef Andreas Sperl, der zugleich Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Dresden ist, und der Chef des Dresdner Infineon-Werks, Raik Brettschneider. Denn auf dem Programm stehen auch Besuche bei der EFW-Mutter ST Aerospace und bei der Asien-Zentrale von Infineon, die ebenfalls in Singapur steht. Zuvor will sich Kretschmer bei dem dreitägigen Aufenthalt mit Premierminister Lee Hsien Loong und mehreren Ministern treffen.

Zwar misst der Mini-Staat nur 719 Quadratkilometer und ist damit kleiner als Berlin (892 Quadratkilometer). Mit 5,6 Millionen Einwohnern hat er aber mehr Bürger als ganz Sachsen mit seinen gut vier Millionen Einwohnern. Und schon jetzt ist das Land drittwichtigster Handelspartner des Freistaats in Asien nach China und Malaysia.

Waren im Wert von 148 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr aus Sachsen dorthin ausgeführt. Und dabei handelt es sich nicht nur um Autos von Porsche, BMW und Volkswagen: Ein Drittel der Exporte entfielen zuletzt auf Elektrotechnik aus Sachsen. Damit lag die Elektrotechnik 2018 sogar vor dem zuvor dominierenden Autobau, der auf gut 36 Millionen Euro kam.

Medizintechnik aus Singapur gefragt

Noch höher fallen die Importe aus Singapur aus: Waren im Wert von 185 Millionen Euro wurden 2018 eingeführt. Das Volumen war ab 2011 sprunghaft angestiegen. Grund war der rasante Aufstieg Singapurs zum Anbieter für Medizintechnik. Mehr als die Hälfte der sächsischen Importe aus dem Land – 100 Millionen Euro – entfielen zuletzt auf diesen Bereich. 2017 hatte der Anteil sogar noch höher gelegen.

Weiterer Fokus der Reise ist die Zusammenarbeit in der Forschung. So arbeiten die TU Dresden und die Uni Leipzig bereits mit der NTU Singapur zusammen, das Dresdner Fraunhofer-Institut für Keramische Technologie und Systeme (IKTS) mit dem Singapurer Fraunhofer-Zentrum für Interaktive Digitale Medien (IDM) und das Dresdner Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) mit der staatlichen Forschungseinrichtung Simtech in Singapur.

Semperopern-Ballett gibt Gastspiel

Ein kultureller Höhepunkt steht gleich am zweiten Abend in Singapur auf dem Programm: Zusammen mit seiner Delegation besucht Kretschmer eine Aufführung des Semperopern-Balletts. Denn das befindet sich gerade auf Tour durch Australien und Südostasien. Und nach drei Aufritten in Australien am vergangene Wochenende gibt es vor dem Rückflug nach Dresden diese Woche noch zwei Vorstellungen in Singapur – die beide genau mit Kretschmers Reise zusammenfallen.

43 Tänzer aus Sachsen werden dort das Ballett „Impressing the Czar“ aufführen. Für das Dresdner Ballett, das in den vergangene Jahren bereits in Amerika und Afrika auf Tour war, ist es der erste Ausflug in den Südpazifik. „Der Auftritt ist eine große Ehre für uns“, sagte Ballettdirektor Aaron Watkin vor der Abreise vor gut einer Woche. Nächsten Montag landen die Tänzer dann schon wieder in Dresden – einen Tag nach dem Ministerpräsidenten.

Von Frank Johannsen