Dresden

Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer hat die Bundespartei zu einer umgehenden Aussage in der Diskussion um die Einführung einer CO2 Steuer aufgefordert. Damit dürfe nicht bis nach der Europawahl gewartet werden. „Eine CO2 Steuer kommt nicht in Frage. Das ist doch eine ganz einfache Aussage“, sagte er am Montag in Dresden.

Damit reagierte der Dresdner Regierungschef auf die Erklärung von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, wonach die CDU erst in einigen Wochen ein eigenes Konzept für mehr Klimaschutz vorlegen will. Dabei sei noch unklar, ob das Konzept auch eine CO2-Steuer enthalte.

Die Verunsicherung der Bevölkerung müsse endlich ein Ende haben, mahnte Kretschmer. „Es gibt in Europa den Zertifikatehandel. Dazu braucht es keine weiteren nationalen Alleingänge und keine weiteren Belastungen.“

dpa