Nach der Einigung auf ein Sofortprogramm für den Strukturwandel in den Kohleregionen kann Sachsen mit 75 Millionen Euro Soforthilfe rechnen. Damit würden 24 Maßnahmen im Freistaat gefördert, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Donnerstag am Rande der Klausurtagung der Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion in Leipzig. „Jetzt ist der Weg frei, um erste sichtbare Schritte in die Zukunft der Lausitz und Mitteldeutschlands zu geben. Das ist ein wichtiges Signal.“

260 Millionen für die Kohleländer

Die Summe entfalle in Sachsen etwa je zur Hälfte auf die beiden Reviere Lausitz und Mitteldeutschland. Zusammen mit den anderen Kohleländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfallen liegt die hohe des Sofortprogramm sogar bei 260 Millionen Euro. 240 Millionen trägt der Bund, den Rest die Länder. Wie hoch der Eigenanteil Sachsens liege, lasse sich noch nicht abschließend beurteilen, sagte Kretschmer auf Nachfrage.

ICE-Stopp für Leipziger Flughafen wird geprüft

„Mit den Soforthilfen des Bundes können wir mit wichtigen Maßnahmen beginnen und die Grundlagen für weitere Projekte schaffen“, so Kretschmer. Unter den 24 Projekten in Sachsen ist der Glascampus Torgau als neue Weiterbildungseinrichtung sowie Machbarkeitsstudien für neue Infrastrukturprojekte, darunter die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig– Grimma, der Einsatz von Brennstoffzellen-Triebwagen auf der Strecke Leipzig– Grimma– Döbeln und die Prüfung eines ICE-Stopps am Flughafen Leipzig/Halle.

Von Frank Johannsen