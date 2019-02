Cottbus

Drei Wochen nach den Protestaktionen in den Brandenburger Tagebauen Jänschwalde und Welzow Süd hat das Amtsgericht Cottbus drei Umweltaktivisten zu jeweils zwei Monaten Freiheitsstrafe wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatten die drei Männer gemeinsam mit anderen Kohle-Gegnern einen Bagger in dem Braunkohletagebau Welzow Süd besetzt, wie Gerichtssprecher Michael Höhr am Montag mitteilte.

Damit wollten sie unter anderem gegen den Bericht der Kohlekommission demonstrieren, die sich für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 ausgesprochen hat. Die drei Angeklagten hatten sich nach ihrer Festnahme geweigert, ihre Identität preiszugeben. Daher waren sie zunächst in Untersuchungshaft genommen worden.

20 weitere beteiligte Aktivisten wurden freigelassen, nachdem sie ihre Personalien angegeben hatten. Auch ihnen drohen mögliche Verfahren wegen Hausfriedensbruchs. Dieses Delikt kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.

Von LVZ