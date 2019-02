leipzig

Die schwarz-rote Koalition hat wenige Wochen vor der geplanten Verabschiedung des sächsischen Polizeigesetzes zwei wichtige Hürden abgeräumt. Während die CDU mit ihrer Forderung nach Bodycams für Beamte im Einsatz in ganz Sachsen erfolgreich war, konnte sich die SPD mit ihrem Wunsch, die Beschwerdestelle der Polizei nicht im Innenministerium, sondern in der Staatskanzlei anzusiedeln, durchsetzen.

„Für die Polizei Sachsen ist die Einführung der Bodycam eine wichtige und richtige Entscheidung. Alle anderen Bundesländer haben sie bereits“, sagte Innenminister Roland Wöller ( CDU). Erfahrungen zeigten, dass damit die Hemmschwelle zur Gewalt gegen Beamte steige. Erfahrungen des Pilotprojekts zur Bodycam zeigten, dass die Hemmschwelle zur Gewalt gegen Beamte steigt und die Möglichkeiten der Beweisführung erheblich besser sind. CDU-Generalsekretär Alexander Dierks ergänzte: „Die neuen Körperkameras helfen präventiv Straftaten gegen die Polizei zu verhindern und verbessern die Aufklärung von Sachverhalten.“ Die bei einem Pilotprojekt in Leipzig gewonnenen Erkenntnisse seien durchweg positiv gewesen. Ähnlich äußerte sich CDU-Innenpolitiker Rico Anton.

Für die SPD kommentierte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Albrecht Pallas, die Herauslösung der Beschwerdestelle sei „ein Gewinn für Bürger und Polizisten“. „Beide können sich im Vertrauen an die unabhängige Beschwerdestelle wenden. Damit wollen wir das Vertrauen der Bürger in die Polizei stärken.“ Darüber hinaus kämen beide Änderungen dem Wunsch der Polizeigewerkschaften nach.

Um dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Rechnung zu tragen, werde außerdem die geplante automatisierte Kennzeichenerfassung entsprechend der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ausgestaltet. Pallas: „Wir ergänzen Kontrollmöglichkeiten für den Sächsischen Datenschutzbeauftragten und erweitern die Dokumentationspflichten. Dadurch können die Grundrechtseingriffe auf das notwendige Maß beschränkt werden.“

Dagegen rügte Enrico Stange, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, „diese Änderungen zerstreuen nicht unsere Bedenken, dass das geplante neue Polizeirecht unverhältnismäßig tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreift“. Auch könne eine Zentrale Beschwerdestelle in der Staatskanzlei strukturell und habituell gar nicht unabhängig oder weisungsfrei sein. Die Bodycam käme nun offenbar so, wie sie im Leipziger Pilotprojekt ausprobiert wurde. Stange gab zu bedenken: „Dieses Pilotprojekt ist verlängert worden – weil die Datenbasis bisher zu klein ist.“

Für die Grünen kommentierte deren innenpolitischer Sprecher Valentin Lippmann: „Der Kompromiss ist ein Treppenwitz.“ Eine Beschwerdestelle werde nicht deshalb unabhängiger, weil sie in der Staatskanzlei angesiedelt sei. Die SPD habe sich über den Tisch ziehen lassen. Auf die konkrete gesetzliche Ausgestaltung, von der auch eine verfassungsrechtliche Zulässigkeit abhänge, sei er gespannt.

Das Polizeigesetz soll im März im Landtag verabschiedet werden.

Von roland herold