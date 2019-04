Leipzig

Wer in Leipzig an einer Hochschule studiert, hat im Schnitt pro Monat etwas mehr Geld zur Verfügung, als Studierende in Dresden, Zittau und Görlitz – gibt aber dennoch weniger für Miete, Gesundheitsvorsorge, Kleidung und Lernmittel aus. So bleiben letztlich ein paar Euro zusätzlich für die Freizeitgestaltung in der Messestadt übrig. Zudem nutzen die Leipziger deutlich häufiger ihr Fahrrad als Fortbewegungsmittel, während die Dresdner ihrerseits lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Landeshauptstadt unterwegs sind.

Umfragen zeigen viele Gemeinsamkeiten

Gewonnen haben diese Erkenntnisse die Studentenwerke der sächsischen Hochschulstädte durch Auswertung der 21. Sozialstudie ihres Dachverbandes. Seit 1981 werden für diese Betrachtungen in regelmäßigen Abständen Tausende Studenten im ganzen Land befragt. Im aktuellen Fall gaben 60.000 von ihnen bundesweit bereitwillig über ihre Lebenssituation Auskunft. Gut 2000 von den Befragten kamen aus dem Freistaat und bilden nun die Grundlage für die Regionalauswertung.

Auch wenn es im Detail tatsächlich kleine Unterschiede zwischen den Lernenden an den Hochschulen in Leipzig, Dresden, Zittau und Görlitz gibt, überwiegen doch die Gemeinsamkeiten – vor allem im Vergleich zur sonstigen Situation im Bundesgebiet. Zum Beispiel essen sächsische Studenten häufig und regelmäßig in ihren Mensen, sie sind öfter als westdeutsche Pendants auf finanzielle Unterstützung durch BAföG angewiesen und sie nehmen die Beratungsangebote ihrer Studentenwerke vielfach dankend an.

Unterstützung der Studenten ist notwendig

„Deshalb ist es unabdingbar, dass in die soziale Infrastruktur der Studentenwerke, wie Mensen und Wohnheime, investiert wird, um diese Chancengerechtigkeit zu fördern“, sagte Anja Schönherr, Sprecherin der sächsischen Studentenwerke, bei der Vorstellung der Daten. Sie freue sich entsprechend, dass der Freistaat im aktuellen Doppelhaushalt für 2019/2020 auch deutlich mehr Geld für die Studentenwerke bereitgestellt habe.

Von Matthias Puppe