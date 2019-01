Die Wenden in Burg im Spreewald haben am Samstag die 126. Jugendfastnacht gefeiert – und damit traditionell den Winter vertrieben. In Trachten zogen mehr als 30 Paare sowie drei Kinderpaare durch den Ort. Damit läuteten die Wenden im Amt Burg die Fastnachtssaison ein, den Zapust.