Chemnitz

In keinem anderen Bundesland arbeiten anteilig an der Gesamtbeschäftigung so viele Menschen im Handwerk wie im Sachsen. Das teilte die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Danach ist in Sachsen jeder siebte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (14,3 Prozent) im Handwerk tätig. Ebenfalls einen hohen Anteil an Handwerkern gibt es in Sachsen-Anhalt (14,1 Prozent), Brandenburg (13,8 Prozent) und Niedersachsen (13,6 Prozent).

Innerhalb Sachsens ist die Stadt Chemnitz die Region mit dem höchsten Handwerkanteil. Hier arbeitet fast jeder Fünfte im Handwerk (17,6 Prozent), gefolgt vom Erzgebirge (16,6 Prozent) und dem Landkreis Bautzen (16,2 Prozent).

Die Bundesagentur für Arbeit bezieht sich dabei auf eine neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sich wiederum auf Daten vom Statistischen Bundesamt bezieht.

dpa