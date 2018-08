Dresden

Wer in Sachsen einen Fahrradausflug plant, kann künftig bei der Tourenplanung einen neuen Kartendienst des „Geoportals Sachsen“ nutzen. Das teilte das sächsische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Nutzer können sich über die Website neben der Straßenbeschaffenheit etwa über Rastplätze, Schutzhütten und Sitzgelegenheiten informieren. In der laufenden Legislaturperiode hat die Landesregierung für den Radwegebau laut dem Wirtschaftsministerium ein Planungs- und Bauvolumen von etwa 300 Millionen Euro beauftragt.

dpa