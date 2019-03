Dresden

Sachsen hat nach sieben Jahren seinen Landesverkehrsplan überarbeitet. Darin sind nicht nur die Prognosen bis ins Jahr 2030 enthalten, sondern auch veränderte Ausrichtungen der Verkehrspolitik. „In Sachsen sind wir bislang stark fokussiert auf Autofahrer – das ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD). Kernpunkte des auch als Mobilitätsplan bezeichneten, 90 Seiten umfassenden Papiers sind dennoch Straßensanierungen sowie der Ausbau des Nahverkehrs, des Radwegenetzes und des Flughafens Leipzig/Halle. Die Regierung will den neuen Plan bis zum Sommer beschließen.

Der Straßenverkehr

Auch im Jahr 2030 werden Autos den Löwenanteil des Verkehrs in Sachsen ausmachen – wie auch immer die Fahrzeuge dann angetrieben werden. Aktuell beträgt der Autoanteil am Gesamtverkehr 56,2 Prozent, die Planer rechnen nur mit einem marginalen Rückgang auf 55,8 Prozent. Gleichzeitig wird ein Anstieg von Autobesitzern um gut vier Prozent vorausgesagt – obwohl die Bevölkerung insgesamt zurückgeht. In absoluten Zahlen heißt das: Pro 1000 Einwohner werden 539 PKW prognostiziert, gegenwärtig sind es 517. Dabei weisen ländliche Regionen wie das Vogtland, das Erzgebirge sowie die Landkreise Leipzig, Zwickau und Bautzen mit über 620 Fahrzeugen die höchsten Abdeckungsraten auf, während in Leipzig und Dresden die Zahlen (400 PKW) etwa konstant bleiben sollen.

Der Straßenzustand

Eine der wichtigsten Botschaften lautet: In Sachsen sind vor allem die Staatsstraßen in einem maroden Zustand. Müssten Schulnoten verteilt werden, würde fast jede zweite Straße eine Fünf bekommen. Bei sogar zwei Drittel der Staatsstraßen wird dringender Handlungsbedarf gesehen. Deshalb fordert der Landesverkehrsplan „das unmittelbare Einleiten von Erhaltungsmaßnahmen beziehungsweise von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen oder mindestens die Planung mittelfristig vorzusehender Maßnahmen“. Etwas besser ist die Lage bei Bundesstraßen – allerdings längst nicht gut: Hier ist jede Fünfte so kaputt, dass sofort saniert werden müsste, und bei weiteren 16 Prozent ist der sogenannte Warnwert bereits überschritten. Der Freistaat Sachsen will laut Dulig „deutlich mehr Geld“ in die Straßen investieren – dabei steht nicht mehr der Neubau im Vordergrund, sondern die Erhaltung.

Der Öffentliche Nahverkehr

Bis zum Jahr 2030 wird der Öffentliche Nahverkehr zunehmen – allerdings längst nicht in den Umfängen, wie es beispielsweise die Grünen fordern. Die Prognosen gehen von einem Zuwachs um 0,6 Prozentpunkte auf einen Anteil von 11,4 Prozent am Gesamtverkehr aus. „Die Menschen haben einen leistungsfähigen Öffentlichen Nahverkehr verdient“, sagt Dulig, dem es insbesondere um eine bessere Anbindung der ländlichen Regionen an die Ballungszentren geht. Zudem macht der Minister klar: „Es bleibt dabei, dass es eine Landesverkehrsgesellschaft geben wird.“ Die von ihm initiierte Gesellschaft soll sich um eine Verzahnung der Bahnverbindungen kümmern sowie die Überlandbusse besser takten.

Der Radverkehr

Laut den Prognosen wird der Radverkehr ebenfalls nur wenig zunehmen – um 0,3 Prozentpunkte auf 8,1 Prozent im Jahr 2030. Allerdings soll in den nächsten Jahren das Radwegenetz deutlich ausgebaut werden, kündigt Dulig an. Das betrifft vor allem 5 bis 15 Kilometer lange Schnellverbindungen, die „komfortables Fahren mit hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten ermöglichen“ und als neue Straßenklasse gesetzlich eingeführt werden sollen. Damit soll vor allem auf Kurzstrecken der motorisierte Verkehr reduziert werden. Bis zum Jahreswechsel wurden 110 Kilometer Radwege an Bundes- und Staatsstraßen gebaut, weitere 450 Kilometer befinden sich in der Planung oder im Bau. „Allen, die das schlechtreden wollen, sage ich: Damit befinden wir uns in der oberen Liga“, hält Dulig den Kritikern entgegen.

Der Güterverkehr

Sowohl LKW-Transporte (plus 14,6 Prozent) insgesamt als auch der Durchgangsverkehr nach und von Polen (plus 27 Prozent) und Tschechien (plus 56 Prozent) werden bis 2030 erheblich zunehmen, lautet die Prognose. Deshalb soll die „rollende Landstraße“, also die Verlagerung von Transporten auf die Schiene, ausgebaut werden – Korrekturen zum heutigen Stand seien aber sehr mühsam, sagt Dulig, da auch die Nachbarländer eingebunden werden müssen: „Bis 2030 wird der Güterverkehr maßgeblich über die Straße erfolgen.“ Aus diesem Grund sollen bis 2025 insgesamt 650 neue LKW-Stellplätze an den Autobahnen gebaut werden, zudem sind weitere Raststätten im Gespräch.

Der Flugverkehr

Eine wesentliche Rolle nimmt der Flughafen Leipzig/Halle im Landesverkehrsplan ein: Die Luftfracht soll von aktuell 1 auf 1,6 Millionen Tonnen zulegen. Damit verbunden wäre ein Ausbau der Rollbahnen, Vorfelder und Abfertigungsanlagen. Neu ist, dass sowohl im Umfeld des Flughafens Leipzig/Halle als auch in Dresden der Neubau von Wohnhäusern untersagt werden soll. Entsprechende „Siedlungsbeschränkungsbereiche“ sind bereits vorgesehen und sollen demnächst per Gesetz ausgewiesen werden. Es gehe um eine „vernünftige Balance“ zwischen der politisch gewollten Aufstockung des Flughafens und der Lebensqualität von betroffenen Bürgern, so Dulig – denn an der 24-Stunden-Erlaubnis für den Flughafen Leipzig/Halle solle nicht gerüttelt werden.

Der gesamte Landesverkehrsplan: www.beteiligungsportal.sachsen.de

Von Andreas Debski