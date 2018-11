Berlin

Immer mehr Menschen in Deutschland sind zuckerkrank. Bundesweit gibt es laut einer Studie der Barmer 600.000 Krankheitsfälle mehr seit 2013. Binnen fünf Jahren die Zahl der Betroffenen um knapp 6 Prozent. 7,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger – rund 9,2 Prozent der Bevölkerung – litten demnach 2017 an Diabetes, der überwiegende Teil an dem sogenannten Typ 2.

Laut der Studie sind im Osten mehr Menschen betroffen als im Westen der Republik. Laut dem „Diabetes-Altas“, den die Krankenkasse jährlich erhebt, leidet in Ostdeutschland im Schnitt jeder Neunte unter erhöhten Blutzuckerwerten, während es im Bundesdurschnitt nur jeder Elfte ist.

Hohe, aber vereinzelt rückläufige Zahlen

Mit jeweils 11,5 Prozent gab es im Jahr 2017 es in Sachsen und Sachsen-Anhalt die meisten Erkrankungen. Brandenburg (11,3 Prozent), Thüringen (11,1 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (11 Prozent) folgen in der Studie nur kurz dahinter. Die geringsten Quoten gab es hingegen in Schleswig-Holstein (8 Prozent) und Hamburg (8,2 Prozent).

Allerdings seien mittlerweile die Steigerungsraten in einigen östlichen Bundesländern niedriger als im Westen. So gab es die stärkste Zunahme von Diabetes im Zeitraum von 2013 bis 2017 im Saarland, während in Sachsen und Thüringen die Zahlen sogar rückläufig seien.

Fehlende Bewegung, Übergewicht und falsche Ernährung sind Ursachen

„Die regionalen Schwankungen bei den Diabetesraten sind nicht auf unterschiedliche Alters- oder Geschlechtsstrukturen zurückführen“, erklärt Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer.

Eine Ursache sei der Bewegungsmangel, der alle Deutschen betreffe: So bewegten sich laut Weltgesundheitsorganisation WHO drei Viertel der Männer und vier Fünftel der Frauen in Deutschland zu wenig. Daneben gelten Tabak und zu hoher Alkoholkonsum sowie kalorienreiche Ernährung mit zu viel Zucker und Fett als Risikofaktoren dafür, an Diabetes zu erkranken.

90 Prozent der Betroffenen haben „Alterszucker“

In Ostdeutschland seien die Zahlen der an Diabetes-Erkrankten bereits zuvor sehr hoch gewesen. Seit zwölf Jahren wertet die Barmer anonymisierte Daten ihrer Versicherten heraus. Die vorliegende Studie stützt sich auf die mehr als acht Millionen Menschen, die die Krankenkasse 2016 versicherte.

Etwa 90 Prozenten der betroffenen Menschen haben den Typ-2-Diabetes. Er wird auch „Altersdiabetes“ genannt, weil er sich oft erst in einem höheren Lebensalter bemerkbar macht. Insulin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, das den Blutzuckerspiegel reguliert, wird dabei von den Körperzellen immer schlechter aufgenommen und verwertet.

Deutliches Risiko für Folgeerkrankungen

Mit einem gestörten Blutzuckerhaushalt steigt Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenfunktions- oder Durchblutungsstörungen, Erblindungen und weiteren Krankheiten deutlich.

Daher sei auch die Politik gefragt: Zum Weltdiabetestag am 14. November erinnert der Barmer-Vorstand sie zu handeln: „Dass immer mehr Menschen Diabetiker sind, liegt nicht nur am demografischen Wandel. Ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel spielen auch eine Rolle. Deshalb ist es Zeit, dass die im Koalitionsvertrag verankerte Nationale Diabetes-Strategie ausgestaltet und umgesetzt wird“, sagte Straub.

