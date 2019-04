Dresden

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch hat sich für die Einführung einer Masern-Impfpflicht ausgesprochen. „Dafür müssen die gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene geschaffen werden“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Landtag. Die bisherigen Maßnahmen reichten nach Ansicht von Klepsch nicht aus. Es gehe vor allem darum, ob in Kitas künftig nur noch gegen Masern geimpfte Kinder aufgenommen werden sollten.

Klepsch begrüßte den Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), der sich jüngst für eine Masern-Impfpflicht in Kindergärten und Schulen ausgesprochen hatte. In diesem Jahr wurden den Angaben zufolge bisher 15 Masernfälle in Sachsen registriert, betroffen waren auch zwei Säuglinge.

dpa