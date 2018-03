Gegen Lehrermangel: Verbeamtung bis 42 Jahre und Aufwertung von DDR-Abschlüssen

Dresden. Am Freitag war ein guter Tag für Sachsens Lehrer. Nach wochenlangen Verhandlungen hat sich die Regierungskoalition in der Nacht zuvor auf ein Maßnahmebündel geeinigt, das dem anhaltenden Lehrermangel und der Abwanderung von Absolventen in andere Bundesländer entgegensteuern soll.

Neulehrer sollen künftig verbeamtet werden können, Rückkehrer ihren Beamtenstatus behalten, wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und Bildungsministerin Eva-Maria Stange (SPD) am Nachmittag bekanntgaben. „Ich bin mir sicher, dass dieses Handlungsprogramm mittelfristig einen Schub in der Nachwuchsgewinnung auslösen wird“, betonte Piwarz.

Auch die Lehrerausbildung in Leipzig, Dresden und Chemnitz soll bis 2030 gesichert sein, Grundschullehrer und auch ältere Pädagogen können mit Gehaltsplus und Zuschlägen rechnen. Das Kabinett hat dem Kompromiss bereits zugestimmt. Mit 1,7 Milliarden Euro Mehrkosten wird dafür in den kommenden fünf Jahren gerechnet. Am Sonntag und Montag gehen die Minister der Regierung in Klausur, um die Eckpunkte des Haushaltes 2019/2020 abzustecken.

Verbeamtung

Tragende Säule des ausgehandelten „Lehrerpakets“ ist die Verbeamtung neuer Lehrkräfte. Referendare werden ab kommenden Jahr auf Probe verbeamtet. Auch bereits angestellte Lehrer, die jünger als 42 Jahre alt sind, können sich ab 2019 verbeamten lassen. Die Regierung rechnet vor, dass derzeit etwa jeder vierte der rund 30 000 sächsischen Lehrer unter dieser Altersgrenze liegen. Von ihnen werden sich nach bisherigen Schätzungen knapp zwei Drittel verbeamten lassen.

Prämien und Zuschläge

Für Lehrkräfte, die nicht verbeamtet werden können, will die sächsische Regierung eine Reihe von Anreizen schaffen. Geplant ist, dass die Schulleiter Prämien an Lehrer ausschütten können. Zudem will der Freistaat Sachsen möglichst vielen angestellten Lehrern einen Zuschlag gewähren. Dessen genaue Höhe ist noch nicht geklärt. Sachsen will darüber zudem Gespräche mit der Tarifkommission der Länder führen. Um Referendare für den Schuldienst auf dem Land zu gewinnen, sind außerdem Sonderzulagen geplant. Der Topf dafür umfasst zwei Millionen Euro.

Höhergruppierungen

Auch Grundschullehrer und Lehrkräfte mit DDR-Abschluss können sich auf eine Gehaltssteigerung freuen. Beide Gruppen sollen künftig finanziell mit Gymnasial- und Oberschullehrern gleichgestellt und in die Tarifgruppe E 13 - bei Verbeamtung A 13 - eingeordnet werden. Im Falle der Grundschullehrer hat sich die Koalition zudem entschieden, die Zahl der zu gebenden 27 Unterrichtsstunden pro Woche nicht heraufzusetzen.

Stundentafel

Zuletzt hatte der Plan des Kultus- und Finanzministeriums für Aufsehen gesorgt, ab Sommer 2019 rund 800 Lehrerstellen einzusparen, in dem man den Sport-, Kunst- und Musikunterricht kürzt und auch bei der zweiten Fremdsprache Abstriche macht. Generell hält die Koalition an der Kürzung der Stundentafel fest. Allerdings betonen CDU und SPD betonen, dass man die Medienbildung und die politische Bildung ausbauen wolle. Gleichzeitig soll der Unterrichtsstoff und die Stundentafel bis Sommer 2019 überarbeitet werden. Ziel sei vier Prozent weniger Unterricht - also ungefähr eine Unterrichtsstunde pro Woche. Dadurch soll es aber auch möglich werden, fehlende Lehrerstellen zu kompensieren.

Schulassistenz

Lehrer über 63 Jahren sollen künftig nicht mehr vor der Klasse stehen müssen. Das neue Lehrermaßnahmenpaket räumt ihnen die Möglichkeit ein, lediglich als Mentoren für Referendare und Seiteneinsteiger zu fungieren. Auch für andere nichtpädagogische Aufgaben sollen sie zur Verfügung stehen

Kosten

Das Lehrerpaket sieht Kosten durch Verbeamtung und Zusatzleistungen von rund 1,7 Milliarden Euro für die kommenden fünf Jahre vor. Darin enthalten sind Nachzahlungen für den Generationenfonds, aus dem die Pensionen der sächsischen Beamten beglichen werden. Hinzu kommen zudem gut 50 Millionen Euro pro Jahr, um beispielsweise zusätzliche Schulpsychologen und den Einsatz der Seniorenlehrkräfte als Mentoren zu finanzieren. Zusätzliche Mittel sollen dafür aber nicht anfallen, stattdessen will man bereits bewilligte Gelder in den Haushalten umschichten.

Von Winfried Mahr