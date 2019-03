Leipzig

Das Gefühl mancher Ostdeutscher, nur Bürger zweiter Klasse zu sein, geht nach Meinung des Dresdner Theologen Frank Richter ganz Deutschland etwas an. Das ganze Land müsse hinschauen und sich fragen, „wollen wir uns in der Bundesrepublik eine Region leisten, in der sich viele Menschen abgehängt fühlen“, sagte der langjährige Leiter der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung am Freitag auf der Leipziger Buchmesse.

Wenn man einzelne Problemlagen in Ostdeutschland betrachte, sei man nicht selten erstaunt, weil es diese auch anderswo in Deutschland und Europa gebe, erklärte Richter. Den Unterschied mache im Osten jedoch „die Summe verschiedener, übereinander gelagerter Problemlagen aus“, sagte er. Diese mache „auch die Heftigkeit der politischen Reaktion annäherungsweise verständlich“, fügte er hinzu.

Mit Blick etwa auf die Ausschreitungen in Chemnitz und die wiederholten Probleme mit Rechtsextremismus müsse man jedoch speziell für Sachsen auch die Frage stellen, „warum in diesem Land die Dinge so heftig sind“. Eine wichtige Erklärung ist laut Richter die jahrelange Verharmlosung des Rechtsextremismus durch den Verweis insbesondere der sächsischen CDU, es gebe ja auch Linksextremismus.

Dies sei zwar nicht falsch, erklärte Richter. Jedoch brauche die Auseinandersetzung mit den beiden Phänomenen „jeweils ganz eigene Ansätze und Strategien“, da sie sehr unterschiedliche Ursprünge hätten. „Im Moment haben wir in Sachsen aber eben ein riesengroßes Rechtsextremismus-Problem“, betonte Richter.

