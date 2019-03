Dresden

Endlich Frühlingserwachen: Nachdem die angekündigte Kostprobe am Wochenende weitestgehend ins Wasser fiel, soll es in dieser Woche nun endlich klappen. „Wie in den letzten Tagen versprochen, endet in dieser Woche das wechselhafte Westwindwetter. Dank dem Hoch Hannelore kann sich immer mehr die Sonne durchsetzen“, sagt Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Pünktlich zum Frühjahrsbeginn wird’s sonnig

Damit wird es nun täglich wärmer. „Am Mittwoch startet der Frühling 2019 auch kalendarisch. Da könnte die Umstellung der Wetterlage gar nicht pünktlicher sein“, so Wetterexperte Jung. Spätestens am Freitag soll dann sogar im Süden Deutschlands die 20-Grad-Marke erreicht sein.

In Dresden bis zu zehn Sonnenstunden

In Dresden wird es nicht ganz so warm: Hier kommt der Frühling eher auf leisen Pfoten daher. Am Dienstag bleibt es mit 7 Grad noch frisch, aber schon am Mittwoch geht es auch hier mit der Temperatur bergauf. Dann sind 10 Grad drin, am Donnerstag versetzt das Wetter uns aber einen kleinen Dämpfer. Am Freitag krabbelt das Thermometer dann auf bis zu 16 Grad. Auch am Wochenende soll es bei 13 Grad und einem Mix von Sonne und Wolken nicht regnen.

Ein Hoch auf „Hannelore“: Vom Atlantik nähert sich hoher Luftdruck und beendet die wechselhafte Westwindwetterlage. Quelle: wetter.net

Frostig kalte Nächte

Bestes Gartenwetter also. Wenn nicht die drohenden Nachtfröste wären. „Das ist auch kein Wunder, denn in den klaren Nächten kann es sich noch ordentlich abkühlen“, so Jung. Während man Richtung Wochenende nachmittags vielfach mit dem T-Shirt unterwegs sein kann, sollte man sich am frühen Morgen doch noch die dicke Jacke anziehen, denn dann ist es oftmals noch richtig frostig kalt.

Auch nächste Woche bleibt es voraussichtlich beim freundlichen Frühlingswetter. Zwischen 13 und 17 Grad pendelt sich die Tagestemperatur ein, es bleibt überwiegend trocken.

Der erste Sommertrend 2019 ist da

Ein früher Fingerzeig für den kommenden Sommer? Auch wenn viele Meteorologen den Blick in die Glaskugel scheuen, wagt die amerikanische Wetterbehörde NOAA tatsächlich schon Mitte März die erste Prognose. Danach könnte es ähnlich wie 2018 ein eher trockener und sehr warmer Sommer werden. Im Juni zeigt der Trend für Deutschland eine Abweichung von einem Grad über dem langjährigen Durchschnitt, im Juli könnte es sogar im Schnitt zwei Grad wärmer als normal werden. Der August könnte nach dem NOAA-Modell eher durchwachsen ausfallen: In weiten Teilen Deutschlands sehen die Berechnungen hier einen „normalen“ Sommermonat.

US-Prognose: Erneute Dürre bleibt uns erspart

Dagegen scheint sich die ganz große Trockenheit von 2018 nicht zu wiederholen: Laut NOAA-Trend wird lediglich der Norden als zu trocken prognostiziert. In der Mitte bleibt der Niederschlag im Durchschnittsmaß. Und ganz im Süden, vor allem im Alpenraum, könnte es sogar nasser als normal werden.

Seriöse Vorhersage?

Doch wie seriös ist diese Vorhersage? Selbst Meteorologe Dominik Jung bleibt zurückhaltend: „Ganz klar, man kann heute keine klassische Wetterprognose abgeben, wie schön der kommende Sommer an einzelnen Tagen wird. Also für die Urlaubsplanung sind diese Vorhersagen noch nicht geeignet.“ Dennoch basierten die Berechnungen auf Modellen, die auch langfristige Entwicklungen wie den Klimawandel miteinbeziehen und seien daher bei aller Vorsicht als erster Trend zu verstehen.

Accuweather lag 2018 richtig, NOAA daneben

Die tatsächliche Treffsicherheit der Sommerprognosen schwankt: In den letzten Jahren lag vor allem der private US-Wetterdienst Accuweather mit seinen Trend-Vorhersagen für Deutschland richtig. Sowohl die Unwetterhäufigkeit 2017 als auch die Hitzewellen 2018 von über 30 Grad sahen die amerikanischen Wetterexperten voraus. Dagegen lag NOAA zumindest 2018 daneben: Nach einem trockenen Juni sollte bei uns ein sehr nasser Juli und August folgen. Tatsächlich bekamen wir den trockensten Sommer seit Jahren.

Von Olaf Majer