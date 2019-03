Leipzig

Seit mehr als 100 Jahren nutzen Frauen den 8. März, um ihren Kampf für gleiche Rechte und Selbstbestimmung auf die Straßen zu tragen. In diesem Jahr gehört auch ein kollektiver Streik dazu. Bundesweit rufen etwa 40 Initiativen Frauen dazu auf, am Freitag ab 11.55 Uhr alle täglichen Arbeiten niederzulegen und sich zum Protest zu formieren.

In den vorab veröffentlichen Forderungen geht es um Gleichstellung und rechtliche Sicherheiten – die auch ein Jahrhundert nach Clara Zetkins Idee eines weltweiten Frauenaktionstages noch immer nicht vollständig umgesetzt sind. Es geht auch um bessere Bezahlung und freie Selbstbestimmung. Es geht um Wertschätzung von Arbeit – auch jener, die unentgeldlich bei der täglichen Betreuung von Familienangehörigen geleistet wird. „Wenn alle Frauen streiken würden, stünde die Welt erst einmal still, denn der Großteil der Arbeit im Dienstleistungssektor und auch im so genannten Care-Bereich, egal ob bezahlt oder unbezahlt, wird von Frauen gemacht“, sagt Katja Röckel, feministische Radiomacherin aus Leipzig. Sie findet, der Streik ist das richtige politische Mittel, um klar zu machen, was passieren würde, wenn Frauen nicht mehr tun, was von ihnen verlangt wird.

Entstanden ist die Idee des gemeinsamen Warnstreiks im vergangenen Jahr in Berlin. „Die Zahl der Demos zum Frauentag stieg zuletzt immer weiter an. Das ist ein schönes Signal. Uns geht es aber auch darum, tatsächlich Druck zu erzeugen, deshalb jetzt der Streik“, sagt Initiatorin Kerstin Wolter. Wichtig für alle Teilnehmerinnen: Im Gegensatz zu Tarifkonflikten müsste in diesem Fall der Arbeitgeber dem Ausstand zustimmen.

Wie ein Streik der Frauen aussehen kann, hat die Linken-Politikerin aus Friedrichshain-Kreuzberg im vergangenen Jahr in Spanien mitbekommen. „Dort gingen zum Frauenstreik fünf bis sechs Millionen Menschen auf der Straße – das war inspirierend“, sagte sie und hofft, die eine Million Teilnehmerinnen damals beim gesamtdeutschen Comeback des Internationalen Frauentages anno 1994 zumindest überbieten zu können.

Mehr als 150 geplante Streikveranstaltungen im ganzen Land nähren ihre Hoffnungen. Auch mitteldeutsche Großstädte sind dabei. In Dresden fährt ab 7.30 Uhr ein Streikbus herum, öffnen parallel sechs Streikcafés und gibt es auf dem Postplatz ein großes Streikfest, samt feierlicher Beisetzung des Patriarchats. In Erfurt wird ab 12 Uhr zur Demo auf dem Anger aufgerufen, in Chemnitz soll ab 11 Uhr erstmal gemeinsam gebruncht werden ehe es später zum Stadtrundgang geht. In Jena beginnt die Streikaktion mit einer kämpferischen Mittagspause am Johannisplatz. In Leipzig startet der Aktionstag um 12 Uhr auf dem Richard-Wagner-Platz und soll später in einer Sterndemonstration aus allen Himmelsrichtungen zum Augustusplatz gipfeln.

Marika Tändler-Walenta, mittelsächsische Kreisvorsitzende der Linken, will in der Messestadt dabei sein – zusammen mit ihren Töchtern. „ Clara Zetkin ist es maßgeblich zu verdanken, dass es mit dem 8. März heute überhaupt einen Internationalen Frauentag gibt und sie hat auch darauf hingewiesen, dass die Rechte unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Heute sind 51% der Bevölkerung weiblich, aber nur ein Drittel der Sitze in Parlamenten werden von Frauen besetzt. Das muss sich ändern“, sagt sie. Angesichts des Geschlechterverhältnisses auf vielen Kandidatenlisten dürfte sich daran wohl demnächst nicht viel ändern. Frauenstreik-Initiatorin Kerstin Wolter plant übrigens auch schon für 2020 die nächste kollektive Arbeitsniederlegung.

Überblick über die Veranstaltungen vor Ort: www.frauenstreik.org/ortsgruppen

Von Matthias Puppe