Meißen

Aufgrund der hohen Nachfrage an Familienführungen durch den Meißner Dom wurden zwei zusätzliche Termine in den Sommerferien eingerichtet. Am Donnerstag, den 2. August und Donnerstag, den 9. August findet die Sonderführung „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wie viel hat die Stund´ geschlagen“ statt. Im Gegensatz zu den bisherigen Familienführungen beginnen diese erst um 17 Uhr im Dom. Für zwei Stunden begeben sich die Familien auf eine Reise durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit. Karten für die Führungen gibt es unter www.eventim.de und in allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen.

Von DNN