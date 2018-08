Coswig

Im Rahmen des 21. Sächsischen Landeserntedankfestes findet in der Gastgeberstadt Coswig am 14. September von 14 Uhr bis 19 Uhr in der Börse Coswig auf der Hauptstraße 29 der neunte Fachtag für bürgerschaftlich Engagierte statt. Die Fachtagung steht unter dem Motto „Ehrenamt schafft (Lebens)Qualität“. Themen des ländlichen Raumes stehen dabei im Mittelpunkt. In verschiedenen Workshops gibt es unter anderem Hinweise und Tipps zu neuen Finanzierungsformen für das bürgerschaftliche Engagement, aber auch Informationen zur Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung. Der Fachtag richtet sich an ehrenamtlich Aktive und Engagierte aus Vereinen, Verbänden, Initiativen, Kirchgemeinden sowie an Multiplikatoren, welche mit Freiwilligen arbeiten und alle am Thema Interessierten.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Ein Veranstaltungsflyer steht unter www.slk-miltitz.de zur Verfügung.

Von DNN