Dresden

Nach jahrelanger Diskussion gibt es in Sachsen ein Azubi-Ticket für den Nahverkehr. Der Sächsische Handwerkstag begrüßte die Einigung. „Unseren Lehrlingen — vor allem jenen im ländlichen Raum — wird dieses Angebot auf jeden Fall helfen, zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Wohnort mobiler unterwegs zu sein und zugleich den eigenen Geldbeutel zu schonen“, sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Sächsischen Handwerkstags, Klaus Bertram am Donnerstag in Dresden.

Am Mittwoch hatten sich Vertreter der kommunalen Ebene und der Staatsregierung geeinigt, dass Auszubildende den Nahverkehr in einem Verkehrsverbund ab August für 48 Euro im Monat nutzen können. Bislang zahlten sie im Durchschnitt mehr als 100 Euro. Zudem sollen Schüler vom Sommer an für monatlich 10 Euro täglich ab 14 Uhr sowie an den Wochenenden und in den Ferien mitfahren können. Dies alles sei ein erster pragmatischer Schritt hin zu dem im Koalitionsvertrag verankerten Bildungsticket, hatte Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) nach der Einigung gesagt.

Der sächsische Landesschülerrat bezeichnete die Einigung am Donnerstag, gemessen an der Verhandlungsdauer, zwar als Durchbruch, der Preis sei aber viel zu hoch. „Dem Freistaat und den Ausbildungsbetrieben sollten die künftigen Fachkräfte so viel wert sein, dass sie die Kosten übernehmen. Wir fordern: Kein sächsischer Berufsschüler soll für den ÖPNV mehr als 20 Euro Eigenbeteiligung zahlen müssen“, sagte Landesschülersprecher Noah Wehn.

Auch der FDP geht der Kompromiss nicht weit genug. „Es ist höchste Zeit, eine Kostenfreiheit der ÖPNV-Nutzung für Schüler zwischen ihrem Wohnort und ihrer Schule einzuführen. Da es eine gesetzliche Schulpflicht gibt, können nicht Schüler benachteiligt werden, die zwingend Bus oder Bahn benutzen müssen“, sagte FDP-Landesvorsitzender Holger Zastrow am Donnerstag. Dem Verkehrsminister habe der Mut „für einen großen Wurf für die Modernisierung des ÖPNV und die Neugestaltung des Schülerverkehrs in Sachsen“ gefehlt.

dpa