Freital

Zum elften Mal findet am 15. und 16. September das Drachenfest im Freitaler Ortsteil Pesterwitz statt. Die Festlichkeiten beginnen am Sonnabend um 12 Uhr. Höhepunkt am Sonnabend ist einer Falknervorführung um 15 Uhr. Am Sonntag nimmt das Drachenfest außerdem mit einem Drachenwagen um 14 Uhr am Festumzug des 950 Jahre Pesterwitz e.V. am Dorfplatz teil. An beiden Tagen gibt es auf der Drachenwiese Drachenbasteln, Kinderschminken, Hüpfburg und Trampolinspringen. Der Zugang zur Festwiese ist ab der Freitaler Straße in Pesterwitz ausgeschildert.

Von DNN