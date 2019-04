Die sächsischen Grünen haben am Freitag ihren Landesparteitag gestartet. Bei dem Treffen sollen die Listenplätze für die Landtagswahl am 1. September gewählt werden. Die Grünen bekommen derzeit großen Zuspruch – und erinnern sich in Chemnitz an die Worte des sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarins.