Leipzig

Er ist der Lehrer Stefan Vollmer bei RTL und flimmert immer donnerstags in die deutschen Wohnzimmer: Der Schauspieler Hendrik Duryn engagiert sich auch im wahren Leben für den Pädagogenberuf und möchte für mehr Nachwuchs in der Branche werben. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) stellte am Montag ein gemeinsames Projekt mit ihm in Dresden vor.

„Ich habe den größten Respekt vor all den Lehrern, die jeden Tag unsere Zukunft bilden und sich täglich all den bekannten Widrigkeiten stellen“, betonte Duryn.

Lehrer und Studenten im Blick

Die Online-Kampagne hat das Kultusministerium gemeinsam mit dem Schauspieler entwickelt. Darin wird unter anderem mit kurzen Videoclips und Fotos auf die Einstellungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht. Zunächst geht es darum, Lehrerinnen und Lehrer für das kommende Schuljahr zu gewinnen. Aber auch Studierende und Schülerinnen und Schüler sollen für den Lehrerberuf in Sachsen angesprochen werden.

„Ich bin Hendrik Duryn sehr dankbar dafür, dass wir gemeinsam mit ihm für den Lehrernachwuchs werben können“, sagte Piwarz. Der Schauspieler sei Ideengeber, Berater, Multiplikator und Akteur in einer Person.

Rückkehr an frühere Schule nach Leipzig

Der gebürtige Leipziger Duryn besuchte mit RTL im Vorfeld der Präsentation seine ehemalige Polytechnische Oberschule in der Glockenstraße und verriet einige seiner Erinnerungen. Der heute 51-Jährige streifte über die Flure der Georg-Schumann-Oberschule gegenüber der Sporthalle Brüderstraße und erinnerte sich an den Putzdienst von damals. Er demonstrierte, wie ihm ein Lehrer die richtige Technik mit dem Besen beibrachte. Aber auch andere Anekdoten hatte Duryn parat. Viele Lehrer erkannte er etwa am Klappern ihrer riesigen Schlüsselbunde. Am Ende schloss er schließlich sein altes Klassenzimmer selbst auf.

Der heutige Schulleiter Sebastian Landes bestätigte den Besuch. „Wir haben unserer Haus zur Verfügung gestellt, hatten sonst mit dem Dreh aber nichts zu tun“, sagte er. Lehrer aus Duryns Schülerzeit seien an der Glockenstraße nicht mehr tätig.

Abitur an Thomasschule

Er selbst, aus einem Lehrerhaushalt stammend, habe nie selbst unterrichten wollen. Der typische Erklärton in der Stimme von Lehrern habe ihn abgeschreckt, sagte Duryn, und machte ihn vor der Kamera gleich einmal nach. Duryn besuchte nach dem Abitur an der Thomasschule und dem Grundwehrdienst die Theaterhochschule „ Hans Otto“ in Leipzig. Sein erstes festes Engagement hatte er 1994 am „neuen theater“ in Halle bei Intendant Peter Sodann. Heute ist Duryn vor allem ein gefragter Film- und Serienschauspieler.

Von mro