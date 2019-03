Bad Lausick

Die Komfort vermissen lassenden Züge, die die Mitteldeutsche Regiobahn auf der Regionalexpress-Strecke Leipzig - Bad Lausick - Geithain - Chemnitz einsetzt, beschäftigt nicht nur in Bad Lausick. Ein „ Flottentausch“ steht im Raum, für die der Betreiber Transdev mit seiner Tochter Mitteldeutsche Regiobahn Fördermittel des Landes erhalten soll. Eine solche Förderung war zuletzt in der Sitzung des Bad Lausicker Stadtrates auf Unverständnis gestoßen. Moderne Fahrzeuge aber müssten her. Doch wann der Fahrzeugtausch überhaupt stattfinden kann, ist offen.

Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), der gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) die Verkehrsleistung auf dieser Strecke ausgeschrieben hatte, befasste sich in der vergangenen Woche mit dem Thema – aber eher am Rand. Es ging um die Veröffentlichung zweier Beschlüsse vom Dezember. In einem ist von einem Flottentausch auf der Linie RE 6 die Rede – sofern der Freistaat „seine Förderzusage im Hinblick auf die Anschaffung und Modernisierung der Fahrzeugflotte in Höhe von mindestens sechs Millionen Euro einlöst“.

Keine verfügbaren Fahrzeuge auf dem Markt

„Grundsätzlich wollen beide Zweckverbände weiterhin den Flottentausch“, sagt Bernd Irrgang, stellvertretender ZVNL-Geschäftsführer, auf LVZ-Nachfrage. Die Idee, dass das Land die Fahrzeug-Beschaffung jetzt fördere, stamme nicht vom ZVNL, sondern vom mittelsächsischen ZVMS, der federführend bei diesem Vertrag sei. „Das Problem: Es gibt so gut wie keine frei verfügbaren Fahrzeuge auf den Markt. Die Wartezeiten auf neue Fahrzeuge betragen drei bis vier Jahre. Keiner hat was auf dem Hof stehen, schon gar nichts modernes.“ Immerhin brauche man für die Strecke fünf Wagenzüge: drei für den Umlauf, einen als Reparatur- und einen als Betriebsreserve. „Außerdem sollten es Lok-Wagen-Kombinationen sein, also keine Triebfahrzeuge, da immer eine mögliche Streckenelektrifizierung berücksichtigt werden muss, damit dann nur die Diesellok auszutauschen wäre.“ Die Fahrzeuge müssten für 160 Kilometer pro Stunde zugelassen sein, was die Fahrzeugauswahl stark einschränke. Irrgang: „Da gibt es im Dieseltriebwagenbereich nur die BR 611/612 Neigetechnik, die auf der Strecke Leipzig - Bad Lausick - Chemnitz schon eingesetzt wurde, aber durch deutlich erhöhten Reparaturstand auffiel und hohe Betriebskosten hat.“

Transdev war einziger Anbieter mit passendem Angebot

Die Deutsche Bahn, so der stellvertretende Geschäftsführer weiter, habe für den Weiterbetrieb damals ein Angebot abgeben sollen. Doch das sei überteuert gewesen. Auf diese Weise sei die Transdev ins Spiel gekommen, da nur diese kurzfristig über Fahrzeuge verfügte. „Die heute fahrenden Wagen gehören der Transdev. Nur Transdev konnte die erforderliche Leistung zu einem halbwegs akzeptablen Preis erbringen.“

Verbände könnten Geld sofort bereitstellen

Ob und wann der Flottentausch stattfindet, kann Bernd Irrgang nicht sagen. Am Geld des Landes liege es nicht: „Das könnte vom ZVNL sofort bereitgestellt werden, vom ZVMS nach Abnahme der umgebauten Fahrzeuge und vom Freistaat nach Vorlage einer Bürgschaft über rund 7,5 Millionen Euro – das ist die neue Fördersumme.“ Eine solche Bürgschaft dürften Verbände aus rechtlichen Gründen nicht geben. Hierzu müsse sich die Transdev als Vertragspartner positionieren.

Nächste Ausschreibung im Jahr 2025

Und wann verbessert sich endlich die Reisequalität? „Federführend und Erfinder der jetzigen Lösung ist der ZVMS", so Irrgang. „Umsetzen muss den Flottentausch die Transdev. Der Einfluss des ZVNL ist da eher zweitrangig. Wir befürworten den Flottentausch und geben dafür Geld.“

Die nächste reguläre Ausschreibung der Strecke steht 2025 an. Die Debatte über eine Elektrifizierung, Voraussetzung für eine Fernverkehrsanbindung von Chemnitz, hat darauf erheblichen Einfluss. „Mit der Elektrifizierung würden neue Dieselloks nicht mehr benötigt“, bestätigt Bernd Irrgang. Das Fehlen eines vertraglich bindenden Termins für die Elektrifizierung sei deshalb hinderlich. Die beiden Zweckverbände und das sächsische Wirtschaftsministerium hätten sich eindeutig zur Elektrifizierung der gesamten Strecke über Bad Lausick bekannt und wollten diese umgehend. Der ZVNL prüfe derzeit intensiv den Einsatz alternativer Antriebe.

Bad Lausicker Stadträte kritisieren Finanzierung

Dass der Betreiber die Beschaffung moderner Waggons von Zuschüssen des Landes abhängig mache, hatte Udo Goerke, der Bad Lausicker CDU-Fraktionschef, schon vor Wochen einen Skandal genannt. Denn: Wieso könne das Unternehmen eine Ausschreibung gewinnen, ohne die nötigen Fahrzeuge zur Verfügung zu haben? Helge Heinig hatte sich in der Fragestunde der Ratssitzung sogar „fraktionsübergreifende Aktionen gemeinsam mit der Stadtverwaltung und mit den anderen ebenso betroffenen Kommunen an der Strecke“ gewünscht.

Von Ekkehard Schulreich