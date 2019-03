Leipzig

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ( SPD) hat sich mehr als eine Woche nach der Trauerfeier für einen Neonazi im Stadion des Chemnitzer FC erstmals zu den Vorgängen geäußert. Gegenüber der Freien Presse sprach sie von einer „bewusst angelegten Grenzüberschreitung“ der Organisatoren. Vereinsführung und Ermittlungsbehörden stünden nun in der Pflicht aufzuklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte.

Sie sei sich bewusst, dass es rechtes Gedankengut unter den Anhängern des CFC sowie in anderen Fanszenen gebe. Um diesem entgegenzutreten, sollten die Vereine künftig mit hauptamtlich beschäftigten Mitarbeitern in der Fanarbeit ausgestattet werden, schlug Ludwig vor. Bei der Finanzierung dieser Fanbetreuer müssten letztlich auch Kommunen und der Freistaat helfen. Ludwig kündigte an, sich zeitnah mit den Chemnitzer Fußballclubs zusammensetzen zu wollen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) im Fall des Neonazi-Skandals beim CFC konsequentes Handeln angemahnt. „Wir müssen diese rechtsextremen Netzwerke zerschlagen“, erklärte er im Dresdner Landtag. Man habe bei den Vorfällen im Stadion einmal mehr gesehen, dass da „mehr vorhanden ist als wir gedacht haben“, so Kretschmer weiter.

CFC und FCM erstatten Anzeige gegen Trauergäste

Der Chemnitzer FC selbst hatte nach den Vorfällen in seinem Stadion, in die auch Vereinsmitarbeiter involviert waren, Anzeige gegen unbekannt gestellt – unter anderem, weil sich die Offiziellen von der eigenen Fanszene genötigt sahen. Am vergangenen Montag wählte der CFC erneut das Mittel der Strafanzeige, nachdem beim Trauermarsch für den Neonazi und früheren CFC-Securitychef Thomas Haller auch das Vereinsemblem auf den Kränzen und Blumengestecken zu sehen waren. „Das Vereinslogo des Chemnitzer FC wurde widerrechtlich gebraucht“, hieß es.

Zweitligist 1. FC Magdeburg folgte am Dienstag dem Beispiel der Himmelblauen und erstattete ebenfalls Anzeige gegen unbekannt, weil auch dessen Logo am Montag im Zusammenhang mit der Beisetzung des Neonazis widerrechtlich gebraucht worden sei. „Die mit dem Trauerkranz in Verbindung gebrachten Teilnehmer, welche in Vergangenheit als Ordnungskräfte bei den Heimspielen des 1. FC Magdeburg tätig waren, werden künftig nicht mehr bei Spielen des 1. FC Magdeburg eingesetzt“, teilte der Bundesligist am Dienstag mit.

Von Matthias Puppe