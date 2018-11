Chemnitz

Der für Freitag geplante Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Chemnitz kommt nach Ansicht des Vorsitzenden des Migrationsbeirates der Stadt, Pedro Montero, zu spät. „Ich weiß nicht, was die Kanzlerin mit ihrem Besuch bezwecken möchte“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND, Freitag). Er habe aber von vielen Chemnitzern gehört, dass die Visite zeitiger hätte erfolgen müssen. „Ich persönlich denke auch, dass es etwas zu spät ist. Ich weiß nicht, warum sie jetzt kommt.“

Ende August war in Chemnitz ein 35-jähriger Deutscher mutmaßlich von Asylbewerbern erstochen worden. In der Folge kam es zu rechten Demonstrationen und fremdenfeindlichen Übergriffen. Die Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hatte Merkel bereits Anfang September und damit unmittelbar nach dem Tötungsdelikt zu einem Bürgerdialog im Oktober eingeladen. Darauf hatte das Kanzleramt nicht reagiert.

Montero sagte dem RND weiter, die Lage in der Stadt habe sich zwar „insgesamt beruhigt“, sei aber „weiter angespannt“, vor

allem weil durch die wöchentlichen Demonstrationen der rechtsgerichteten Gruppe „Pro Chemnitz“ keine Ruhe einkehre. Merkel will sich nach Angaben des Kanzleramtes vom Engagement von Menschen für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben in der Stadt einen persönlichen Eindruck machen.

dpa